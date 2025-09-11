Evrske obrestne mere ostajajo nespremenjene

Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, tako ostaja pri 2,00 odstotka, obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila pa pri 2,15 oziroma 2,40 odstotka.
Svet ECB si je na seji konec julija po sedmih zaporednih znižanjih in po osmih rezih v obrestne mere od lanskega obrata v denarni politiki vzel premor. Osrednji organ evrske denarne politike je ugotavljal, da se je inflacija ustalila na ravni dvoodstotnega srednjeročnega cilja, gospodarstvo pa da je za zdaj odporno na povečano globalno negotovost.
Od tedaj bistvenih sprememb pri inflaciji ni bilo. Julija in avgusta je v evrskem območju ostala pri okoli dveh odstotkih.
"Trenutno je inflacija na ravni okrog dvoodstotnega srednjeročnega cilja in ocena glede inflacijskih obetov ostaja večinoma nespremenjena," so po seji zapisali v svetu ECB.
Danes objavljene nove napovedi strokovnjakov ECB in nacionalnih centralnih bank evrskega območja tako kažejo podoben razvoj glede inflacije kot junijske projekcije.
Skupna inflacija v tem letu naj bi tako v območju z evrom v povprečju znašala 2,1 odstotka (junijska napoved je bila pri 2,0 odstotka), v letu 2026 naj bi se znižala na 1,7 odstotka (junija je bila napoved pri 1,6 odstotka) in v letu 2027 nato dosegla 1,9 odstotka (junijska ocena je bila 2,0 odstotka).
Inflacija brez energentov in hrane, ki jo ECB pri denarni politiki še posebej spremlja, bo po projekcijah v povprečju letos znašala 2,4 odstotka, v prihodnjih dveh letih pa 1,9 oz. 1,8 odstotka.
Obenem pa je po dogovoru med Evropsko komisijo in administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede urejanja prihodnjih trgovinskih odnosov med EU in ZDA ter po korakih, ki so mu sledili, nekaj več jasnosti v čezatlantskih gospodarskih odnosih. Negotovost, ki je od pomladi bremenila evrsko gospodarstvo, je tako nekoliko manjša, ni pa še povsem izginila.
Tako je tudi napoved letošnje gospodarske rasti evrskega območja nekoliko višja. Dosegla naj bi 1,2 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke več kot v junijski napovedi. Projekcija rasti za leto 2026 je sedaj rahlo nižja, namesto 1,1 je po novem pri 1,0 odstotka, medtem ko ostaja ocena rasti za leto 2027 nespremenjena pri 1,3 odstotka.
Na trgih se krepi mnenje, da sprememb denarne politike ne bo do konca leta, razen če ne bo nepričakovanih šokov.
