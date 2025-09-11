Evrske obrestne mere ostajajo nespremenjene

Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, tako ostaja pri 2,00 odstotka, obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila pa pri 2,15 oziroma 2,40 odstotka.

Svet ECB si je na seji konec julija po sedmih zaporednih znižanjih in po osmih rezih v obrestne mere od lanskega obrata v denarni politiki vzel premor. Osrednji organ evrske denarne politike je ugotavljal, da se je inflacija ustalila na ravni dvoodstotnega srednjeročnega cilja, gospodarstvo pa da je za zdaj odporno na povečano globalno negotovost.

Od tedaj bistvenih sprememb pri inflaciji ni bilo. Julija in avgusta je v evrskem območju ostala pri okoli dveh odstotkih.

"Trenutno je inflacija na ravni okrog dvoodstotnega srednjeročnega cilja in ocena glede inflacijskih obetov ostaja večinoma nespremenjena," so po seji zapisali v svetu ECB.