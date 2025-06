Svet ECB najverjetneje s sedmim zaporednim rezom v obrestne mere

Če bo do pričakovanega znižanja v višini 0,25 odstotne točke prišlo, bo to obenem osmi rez v osrednje obrestne mere za evrsko območje od obrata v denarni politiki junija lani. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za denarno politiko, bi bila tako po novem pri 2,00 odstotka.

Svet ECB je sicer že na zadnji seji aprila opozoril na negativne učinke ostre protekcionistične politike Trumpove administracije na evrsko gospodarstvo. Tudi tokrat naj bi bilo po mnenju analitikov bolj v ospredju vprašanje omejevanja posledic višjih ameriških carin na gospodarstvo območja z evrom in s tem posledično tudi za cenovno stabilnost.

Trump je v minulih mesecih uvedel 25-odstotne dodatne carine na uvoz avtomobilov, sprva 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija so od tega tedna pri 50 odstotkih, veljajo pa tudi 10-odstotne dodatne carine na uvoz večine preostalega blaga v državo.

Napovedane še višje dodatne carine za večino največjih ameriških trgovinskih partneric medtem trenutno še ne veljajo, saj jih je Trump zamrznil do 9. julija. Nedavno je sicer ameriški predsednik EU zagrozil, da bo že z junijem za blago iz Unije uvedel 50-odstotne carine, a potem dal pogajalcem obeh strani čas za trgovinski dogovor do 9. julija. Posebno intenzivna je trgovinska vojna med Kitajsko in ZDA, kjer trenutno prav tako velja zelo krhko premirje.

Vse to ustvarja veliko negotovost in ta je bila verjetno tudi v ospredju razmisleka pri pripravi najnovejših napovedi analitikov ECB o inflaciji in gospodarski rasti, ki bodo predstavljene danes.

V prid dodatnemu znižanju obrestne mere govorijo podatki o inflaciji, saj se je ta maja v evrskem območju znižala z 2,2 odstotka na 1,9 odstotka. Še bolj intenzivno, za 0,4 odstotne točke na 2,3 odstotka, je nazadovala osnovna inflacija, pri kateri se med drugim ne upošteva cen energije in hrane.

Bi pa današnji rez v obrestne mere lahko bil po mnenju analitikov zadnji v tem nizu. Na naslednji seji julija bi si tako svet ECB lahko vzel premor, da bi ocenil posledice globalnih trgovinskih napetosti.