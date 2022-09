Svet ECB obrestne mere dvignil za 0,75 odstotne točke

Odločitev so sprejeli zato, ker je "inflacija daleč previsoka in bo verjetno še daljše obdobje ostala nad srednjeročno ciljno ravnjo dveh odstotkov".

Osrednji organ denarne politike v evrskem območju pričakuje, da bo na naslednjih sejah nadalje zvišal obrestne mere, da bi zavrl agregatno povpraševanje in preprečil tveganje vztrajnega zviševanja inflacijskih pričakovanj. Julija je bila njegova dikcija še, da bo nadaljnja normalizacija obrestnih mer na naslednjih sejah "primerna".

Svet ECB bo, kot napoveduje, denarno politiko redno prilagajal najnovejšim informacijam in gibanju inflacijskih obetov. Prihodnji sklepi o obrestnih merah bodo tako temeljili na podatkih in se bodo sprejemali na vsaki seji posebej.

Letna inflacija v območju evra je sicer avgusta dosegla rekordnih 9,1 odstotka. Rast cen še vedno poganjajo predvsem cene energentov, dodatno v luči ruskega napada na Ukrajino in njegovih posledic, a tudi osnovna inflacija brez cen hrane in energije je pri visokih 4,3 odstotka. "Cenovni pritiski se še naprej krepijo in širijo po celotnem gospodarstvu, inflacija pa bi se lahko v bližnji prihodnosti še dodatno zvišala," so zapisali v svetu.

Analitiki ECB so pripravili tudi nove napovedi za inflacijo in rast BDP ter prve za letos in 2023 precej dvignili, pri gospodarski rasti pa so napoved za letos zvišali, za prihodnje leto pa občutno znižali.

V ECB zdaj pričakujejo, da bo inflacija letos v povprečju znašala 8,1 odstotka, prihodnje leto 5,5 odstotka, v 2024 pa naj bi padla na 2,3 odstotka. V zadnjih napovedih junija so bile številke pri 6,8; 3,5 in 2,1 odstotka.

Za rast BDP medtem strokovnjaki zdaj pričakujejo, da bo letos ta dosegla 3,1 odstotka, prihodnje leto vsega 0,9 odstotka in v 2024 nato 1,9 odstotka. Junija so bile številke pri 2,8 odstotka za letos in 2,1 odstotka za prihodnji dve leti.

"Najnovejši podatki nakazujejo znatno upočasnitev gospodarske rasti v evrskem območju, pri čemer se pričakuje, da bo gospodarstvo proti koncu leta in v prvem četrtletju 2023 stagniralo," ugotavljajo v ECB.