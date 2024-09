Svet ECB pričakovano z novim rezom v evrske obrestne mere

Kot so ob tem opozorili v osrednji denarni ustanovi evrskega območja, bodo 18. septembra skladno z marčno napovedjo začele veljati nekatere spremembe operativnega okvira za izvajanje denarne politike. Tako bo razmik med obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja in obrestno mero za odprto ponudbo mejnega depozita po novem določen v višini 0,15 odstotne točke. Razmik med obrestno mero za odprto ponudbo mejnega posojila in obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja pa bo ostal nespremenjen v višini 0,25 odstotne točke.

"Najnovejši podatki o inflaciji so večinoma skladni s pričakovanji, nove projekcije strokovnjakov ECB pa potrjujejo prejšnje inflacijske obete," so današnjo odločitev za nov rez v obrestne mere pojasnili v ECB. "Domača inflacija ostaja visoka, saj plače še naprej rastejo z okrepljeno dinamiko. Vseeno se pritiski s strani stroškov dela umirjajo, dobički pa deloma absorbirajo vpliv višjih plač na inflacijo. Pogoji financiranja ostajajo restriktivni, gospodarska aktivnost pa je še naprej oslabljena, kar je posledica šibke zasebne potrošnje in investicij," so dodali.

Tokratni rez v obrestne mere je drugi od septembra 2019 in pomeni nadaljevanje rahljanja denarne politike. Svet ECB je osrednje evrske obrestne mere zaradi visoke inflacije med julijem 2022 in oktobrom 2023 v rekordnem nizu dvignil desetkrat zapored in jih do junija letos ohranjal nespremenjene.

Evrska inflacija se je v zadnjem času močno umirila in se približala dvoodstotnemu srednjeročnemu cilju ECB. Avgusta je bila po zadnjih podatkih evropskega statističnega urada Eurostat na medletni ravni pri 2,2 odstotka, s tem pa daleč od rekordne vrednosti iz oktobra 2022, ko je bila letna rast cen življenjskih potrebščin pri 10,6 odstotka.

Predsednica ECB Christine Lagarde na novinarski konferenci ni podala jasne časovnice za nadaljnje reze obrestnih mer. Kot je običajno, bodo odločitve o spreminjanju obrestnih mer sprejemali na podlagi podatkov, je pojasnila. "Naša pot ni vnaprej določena, ne glede zaporedja ne glede količine rezov," je dejala.

ECB je objavila tudi najnovejše napovedi glede inflacije in gospodarske rasti

Pričakovanja glede gibanja inflacije so enaka kot junija. Letos naj bi bila letna rast cen življenjskih potrebščin 2,5-odstotna, leta 2025 2,2-odstotna, leta 2026 pa 1,9-odstotna. So pa nekoliko popravljene projekcije osnovne inflacije - inflacije brez energentov in hrane - za letos in prihodnje leto, in sicer navzgor, saj je storitvena inflacija višja, kot je bilo pričakovano. Letos naj bi bila ta inflacija 2,9-odstotna (in ne 2,8-odstotna), leta 2025 2,3-odstotna (in ne 2,2-odstotna), leta 2026 pa 2,0-odstotna.

Pričakuje se tudi nekaj nižjo gospodarsko rast območja evra kot junija, in sicer zaradi šibkejšega prispevka domačega povpraševanja v naslednjih nekaj četrtletjih. Rast bruto domačega proizvoda (BDP) območja evra bo tako po najnovejših ocenah letos 0,8-odstotna, potem ko so junija v Frankfurtu napovedovali 0,9-odstotno. Za naslednje leto so oceno gospodarske rasti znižali za 0,1 odstotne točke na 1,3 odstotka, za leto 2026 pa prav tako za 0,1 odstotne točke na 1,5 odstotka.