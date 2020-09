Svet EU: finančna podpora Sloveniji v višini 1,1 milijarde evrov

Mehanizem Sure bo na voljo do konca 2022, ga je pa v primeru vztrajanja kriznih razmer mogoče podaljšati. Sure predstavlja enega od bolj odmevnih odgovorov EU na nastale zahtevne gospodarske razmere in je eden od treh stebrov aprila dogovorjenega fiskalnega svežnja EU v vrednosti 540 milijard evrov. Posojila bodo lahko izkoristile vse članice, ki imajo na voljo še za 12,6 milijarde evrov potenciala. Edini kriterij za prošnjo za posojilo je, da je članica zaradi pandemije, torej od 1. februarja 2020, utrpela nenadno in skokovito rast javnofinančnih odhodkov, namenjenih ukrepom za ohranitev delovnih mest.