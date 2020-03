Svet kriptovalut: (domnevni) izumitelj Bitcoina v Sloveniji

Na vprašanje "Ali ste resnično Satoshi Nakamoto?" je Craig Wright odgovoril: "Da, sem. Jaz sem tisti, ki je vse to ustvaril in povzročil vse te težave, ki jih zdaj skušam popraviti." To je človek, ki je – kot sam trdi – pred 11 leti svet obrnil na glavo in predstavil bitcoin, namesto sprememb na bolje pa ustvaril orodje za špekulacije in nezakonite posle. Koliko odgovornosti nosi sam, ne pove, ga pa sodno preganjajo tako v Avstraliji kot ZDA. "Ljudje danes ne uporabljajo kriptovalut. Z njimi kockajo, perejo denar in ostale stvari," pravi Wright, ki hoče svojemu izumu povrniti ugled.

V desetih letih je bitcoin doživel veliko sprememb. Od skoraj preroške zgodbe, ki bi nadomestila centraliziran finančni sistem, so ga nekatere skupine začele zlorabljati, dogajale so se odcepitve novih kriptovalut (kot denimo bitcoin cash), po neverjetni rasti leta 2017, ko je dosegel skoraj 20.000 dolarjev, pa je zgrmel na 6000 dolarjev. "Imamo popolno centralizirano skupino posameznikov, ki nadzirajo sistem. Nič drugačen ni od ostalih finančnih sistemov v zgodovini ni, kot denimo centralne banke in drugo. To je največja laž. Bitcoin sploh ni več decentraliziran," pravi Wright.