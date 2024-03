Svet portfelj: Tri nove naložbe

Z bralci in sledilci želimo deliti aktualne odločitve, ki jih sprejemamo pri upravljanju Svet portfelja in transparentno prikazati vsako naložbo. Nič od navedenega ni finančni nasvet ali priporočilo za nakup oziroma prodajo, ampak je vsebina namenjena zgolj informiranju. V Svet portfelju imamo trenutno investiranih 55 odstotkov sredstev, skoraj polovico hranimo v denarju (45 odstotkov) in danes bomo naložbo zvišali na 75 odstotkov.

Biki so nazaj. Letos smo v volilnem letu, tudi v ZDA, in pred nami je verjetno vsaj do konca pomladi obdobje rasti, zato danes investiramo v tri ETF sklade, ki trgujejo v Evropi. Za 5 odstotkov bomo povečali naložbo v svetovni dividendni ETF VGWE, ki sledi 1855 delnicam. Med njimi so Broadcom, JPMorgan, Exxon, Johnson&Johnson, Protecter&Gamble, HomeDepot, Nestle, Merck, Abbvie, Samsung. Omenjeni ETF VGWE je do zdaj že imel največjo utež v portfelju, in sicer s 15-odstotno izpostavljenostjo. Druga naložba je ETF ZPRR sklad, ki sledi malim in srednje velikim podjetjem v ZDA, torej indeksu Russell 2000, ki smo ga v preteklosti tudi že imeli v portfelju. Danes dokupujemo pet odstotkov pozicije. Tretja naložba je ETF z oznako EXXY, ki bo od danes zasedala 10-odstotno pozicijo portfelja. Gre za sklad surovin, v katerem smo izpostavljeni zlatu, srebru, bakru, surovi nafti, plinu, soji, koruzi in ostalim surovinam.