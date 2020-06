Koronakriza bo v ekstremno revščino pahnila do 100 milijonov ljudi

Pandemija koronavirusa je globalnemu gospodarstvu zadala najmočnejši udarec po letu 1870, je danes sporočila Svetovna banka. Letos se bo po njeni oceni skrčilo za 5,2 odstotka. Zaradi pandemije se bo v ekstremni revščini znašlo med 70 in 100 milijonov ljudi, brazgotine zaradi krize pa bodo vidne še dolga leta, so zapisali v banki.

Med posameznimi državami je Svetovna banka rast napovedala le Kitajski, vendar vsega enoodstotno. Ameriško in japonsko gospodarstvo naj bi se skrčila za 6,1 odstotka, brazilsko za osem odstotkov, mehiško za 7,5 odstotka, indijsko za 3,2 odstotka, gospodarstvo območja z evrom pa za 9,1 odstotka, izhaja iz najnovejšega poročila o obetih za svetovno gospodarstvo.

V Svetovni banki so ob tem opozorili, da je posledice pandemije zelo težko natančno predvideti, zato je poslabšanje napovedi letošnjega gibanja globalnega BDP zelo verjetno. Po trenutnih ocenah bi jo lahko znižali na minus osem odstotkov.

Za prihodnje leto je sicer pričakovati gospodarsko okrevanje in 4,2-odstotno rast BDP, vendar ne v primeru drugega vala okužb. Če bo prišlo do tega, bi se lahko kriza spremenila v finančno, kar bi vodilo v val plačilne nesposobnosti.

"Dodatne motnje bi lahko še zmanjšale možnosti podjetij, da nadaljujejo poslovanje in servisirajo svoj dolg," so opozorili v Svetovni banki. Dodali so, da je globalna zadolženost že sedaj na najvišji ravni v zgodovini.

Po njihovem mnenju bodo posledice koronavirusne krize vidne še dolga leta. Do izhoda iz recesije, v katero so strmoglavile nekatere države, so leta intenzivnega dela in odrekanj, so še dodali.