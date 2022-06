Maja sta se podražila perutninsko meso in pšenica

Svetovne cene hrane so se tudi maja rahlo znižale, nižje so cene mleka in mlečnih izdelkov, sladkorja ter olja. Podražitev so po drugi strani zabeležile cene mesa, ki dosegajo rekordne vrednosti, prav tako se je spet podražila pšenica.

Indeks cen hrane je maja v povprečju za 0,6 odstotka nižji kot aprila, medletna vrednost kazalnika, ki spremlja mesečne premike cen košarice prehranskih surovin pa je višja za 29,2 odstotka, poroča STA. Podražilo se je meso, njegova cena se je v povprečju dvignila za 0,6 odstotka in dosegla rekordno vrednost. Rast cen so poganjale predvsem podražitve perutninskega mesa, ki je več kot odtehtalo padec vrednosti prašičjega in ovčjega mesa. Četrti mesec zapored so se podražila žita, predvsem pšenica, ki je v povprečju za več kot polovico dražja kot v istem obdobju lani. Izrazito zvišanje cen pšenice je odziv na prepoved izvoza, ki jo je napovedala Indija, pa tudi zaradi manjših možnosti za proizvodnjo v Ukrajini zaradi vojne. icon-expand Trgovina, splošna FOTO: Shutterstock Prvič v zadnjih dveh mesecih se je pocenil sladkor, kazalnik cen se je znižal za 1,1 odstotka. Znižanje je posledica omejenega svetovnega uvoznega povpraševanja po sladkorju in dobrih obetov svetovne razpoložljivosti, ki so večinoma posledica obilnega pridelka v Indiji. Kazalnik cen rastlinskih olj je bil marca glede na april nižji za 3,5 odstotka. Znižanje je predvsem posledica nižjih cen palmovega, sončničnega, sojinega in repičnega olja. Mleko in mlečni izdelki so se pocenili za 3,5 odstotka, kar predstavlja prvi padec cen po osmih zaporednih mesečnih podražitvah. Najbolj so se znižale cene mleka v prahu, k čemur je prispevalo manjše povpraševanje zaradi negotovosti na trgu, ki je posledica strogih omejitev na Kitajskem.