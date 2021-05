OECD: Svetovnemu gospodarstvu se obeta hitra rast

Svetovno gospodarstvo bi lahko letos doseglo svojo najhitrejšo rast v skoraj pol stoletja, pospeševali pa naj bi jo agresivni programi cepljenja in najnovejši sveženj fiskalnih spodbud ameriške vlade, so sporočili iz Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Vendar pa je pariško raziskovalno telo v svoji zadnji četrtletni prognozi za svetovno gospodarstvo tudi opozorilo, da bo rast v nekaterih državah veliko hitrejša kot v drugih. Opozarjajo, da bo trajalo veliko dlje, da revne države dosežejo nivo okrevanja, kot ga bodo hitro dosegle bogate države. Laurence Boone, glavna ekonomistka OECD, je vlade zato pozvala, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da povečajo proizvodnjo cepiv in zagotovijo njihovo širšo distribucijo."Kar hočemo, je, da ga v tistih državah, kjer obstajajo zmogljivosti–ZDA, Evropa in Indija–izdelajo čim več," je dejala. OECD sicer napoveduje, da se bo svetovna gospodarska proizvodnja letos povečala za 5,8 odstotka, potem ko se je leta 2020 zmanjšala za 3,5 odstotka. To je hitrejša stopnja rasti, kot je bila predvidena marca, in bi bila, če se bodo napovedi uresničile, najmočnejša rast od leta 1973. Prav tako je izboljšana njihova globalna napoved rasti za leto 2022, poročaMarket Watch, in sicer na 4,4 odstotka, potem ko je bila prejšnja napoved 4-odstotna rast. Ob tem pa so še ocenili, da se rast inflacije najbrž ne bo obdržala dalj časa. OECD je sicer napoved rasti najbolj okrepil za ZDA, evroobmočje in Kitajsko. Napoved rasti za ZDA je zvišal na 6,9 odstotka (s 6,5 odstotka), za evroobmočje na 4,3 odstotka (s 3,9 odstotka), za Kitajsko pa na 8,5 odstotka (s 7,8 odstotka). Vendar pa je med drugim znižal napoved rasti za Indijo – na 9,9 odstotka z 12,6 odstotka.