Dan, ko praznuje kava

Danes praznuje ena najbolj priljubljenih pijač na svetu – kava. Vsak dan namreč po svetu popijemo kar tri milijarde skodelic. Čeprav pitje kave povezujemo z Italijo, pa so največji ljubitelji Skandinavci. Največ jo popijejo Finci, Švedi in Norvežani so jim tesno za petami.





A če za nas, ljubitelje, kava pomeni užitek, za pridelovalce pomeni trdo delo in preživetje. In slednje je danes ogroženo. Zaradi dramatičnega padca cen kave – te so 30 odstotkov pod povprečjem za zadnjih 10 let – se na milijone kmetov bojuje za obstanek.

Neodvisne raziskave so pokazale, da če kupec za kavo plača tri dolarje (2,75 evra), večina pridelovalcev dobi le en cent. Njihov zaslužek je tako majhen, da si ne morejo privoščiti osnovnih stvari, kot so dovolj hrane, zdravstveno varstvo in izobraževanje, opozarja organizacija Change.org, ki ljudi po vsem svetu poziva, naj na mednarodni dan kave podpišejo peticijo v podporo pridelovalcem. Njihov boj za preživetje je ob tokratnem "prazniku kave" v ospredje postavila tudi Mednarodna organizacija za kavo (ICO), ki združuje izvoznice in uvoznice kave. Trenutno ima 50 članic, med njimi je Evropska unija in zato tudi Slovenija.

Kava še nikoli ni bila tako priljubljena, kot je danes, in še nikoli ni bilo tako veliko različnih načinov priprave, ugotavlja ICO. Da bi lahko uživali v njej, mora čez sedem stopenj pridelave in predelave: obiranje, pranje, sušenje, prebiranje, praženje, priprava in ... uživanje. In na vsaki stopnji so (oziroma bi morali biti) strokovnjaki, ki poskrbijo za to, da je užitek v skodelici zares pravi užitek.