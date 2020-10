Sviz: Vlada je iz PKP5 črtala dogovorjeno financiranje zaščitnih mask za učence

"Vsi smo se strinjali, da je strošek nakupa zaščitnih mask za ekonomsko šibkejše družine še posebno obremenjujoč izdatek, kar argument za proračunsko financiranje mask dodatno krepi. Predlog je eksplicitno podprlo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato SVIZ ministrico prof. dr. Simono Kustec sprašuje, zakaj črtanju zagotavljanja sredstev za zaščitne maske za vse otroke, učence, dijake in študente iz državnega proračuna ob sprejemanju zakona na seji vlade ni nasprotovala."

Financiranje zaščitnih mask iz proračuna je bilo po trditvah Sviza za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa, od vrtcev do univerz, med socialnimi partnerji sicer že dogovorjeno in usklajeno. Že usklajeno določbo pa je vlada na koncu spremenila tako, da je iz zagotavljanja plačila mask iz proračuna izločila vse otroke, učence, dijake in študente, kar je za SVIZ povsem nesprejemljivo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Peti protikoronski paket pa med drugim predvideva možnost, da lahko vlada brezplačno razdeli do pet milijonov mask iz blagovnih rezerv za "namene zajezitve širjenja COVID-19 v podjetjih", kar v Svizu sicer podpirajo, a se sprašujejo, zakaj to ne velja v enaki meri tudi za učence, dijake, študente. "Vlada bi morala vedeti, da pomeni stabilno delovanje šol in vrtcev v času epidemije predpogoj, če želimo ohraniti gospodarske in vse druge aktivnosti družbe."

V Svizu obenem zahtevajo dodatne začasne zaposlitve pripravnikov in drugih, da bi razbremenili zaposlene v vrtcih in šolah, "hkrati pa bi s pravočasnimi dodatnimi zaposlitvami nevtralizirali izpad zaposlenih zaradi bolniških odsotnosti in odrejanja karanten".

"Sviz javno poziva vse poslanske skupine v Državnem zboru, da z amandmaji vrnejo v zakon med socialnimi partnerji usklajeno besedilo, ki zagotavlja proračunska sredstva za zaščitne maske za vse udeležence izobraževanja v naši državi. SVIZ poziva tudi starše, dijake in študente, naj javno podprejo zahtevo sindikata po financiranju zaščitnih mask, ki so predpisane za vse udeležence v izobraževalnem procesu."