Opozicijska Svoboda o Lotriču: 'Svetovni prvak v navzkrižju interesov'

Čast, odgovornost in priložnost - tako še eno v nizu funkcij sprejema nov predsednik strateškega sveta za gospodarstvo Marko Lotrič.

"Če gremo skoz ite funkcije, jaz sem bil prek izvoljen preko gospodarskega združenja za člana državnega sveta, od tukaj sem postal predsednik in zagovarjam vseskozi podjetništvo, gospodarstvo, obrtništvo. In to je samo logično nadaljevanje mojega dela," razlaga Lotrič.

Da tako široko udestvovanje predsednika državnega sveta ni prav nič logično, pa so kritični v Gibanju Svoboda, kjer so Lotriča na družabnih medijih označili za svetovnega prvaka v navzkrižju interesov.

"Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je nekoliko izgubil kompas, vseh teh funkcij in navzrkižij interesov imam občutek, da ne zna več ločiti, da je on repdsednik ds v prvi vrsti, ker to je tretja veja oblasti. tretja pomembna funkcija v državi," je bil kritičen poslanec Matej Arčon.

A da se njegovo delo na strokovni ravni s še eno funkcijo prav nič ne spreminja, vztraja Lotrič.