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Gospodarstvo

Opozicijska Svoboda o Lotriču: 'Svetovni prvak v navzkrižju interesov'

Ljubljana, 11. 07. 2026 20.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Marko Gregorc
Marko Lotrič

Vlada je ustanovila strateški svet za gospodarstvo in vanj imenovala 29 članov, med drugim Igorja Akrapoviča, Marka Bitenca, Blaža Brodnjaka, Jureta Kneza in Ivana Simiča. Svet bo posvetovalni organ vlade, predsedoval mu bo Marko Lotrič, sicer tudi predsednik državnega sveta, pa stranke Fokus ter Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov. Zaradi vseh funkcij so ga v največji opozicijski stranki Gibanju Svoboda že poimenovali za svetovnega prvaka v navzkrižju interesov. Kaj jim odgovarja, kakšne načrte ima s svetom?

Čast, odgovornost in priložnost - tako še eno v nizu funkcij sprejema nov predsednik strateškega sveta za gospodarstvo Marko Lotrič.

"Če gremo skoz ite funkcije, jaz sem bil prek izvoljen preko gospodarskega združenja za člana državnega sveta, od tukaj sem postal predsednik in zagovarjam vseskozi podjetništvo, gospodarstvo, obrtništvo. In to je samo logično nadaljevanje mojega dela," razlaga Lotrič.

Da tako široko udestvovanje predsednika državnega sveta ni prav nič logično, pa so kritični v Gibanju Svoboda, kjer so Lotriča na družabnih medijih označili za svetovnega prvaka v navzkrižju interesov.

"Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je nekoliko izgubil kompas, vseh teh funkcij in navzrkižij interesov imam občutek, da ne zna več ločiti, da je on repdsednik ds v prvi vrsti, ker to je tretja veja oblasti. tretja pomembna funkcija v državi," je bil kritičen poslanec Matej Arčon.

A da se njegovo delo na strokovni ravni s še eno funkcijo prav nič ne spreminja, vztraja Lotrič.

Marko Lotrič
Marko Lotrič
FOTO: POP TV

Gospodarski svet bo imel sicer 29 članov, podoben svet je imela tudi Golobova vlada, le da je ta deloval v okviru gospodarskega ministrstva. Šest članov je istih - Igor Akrapovič, Blaž Cvar, Tibor Šimonka, Blaž Brodnjak, Jure Knez in Polona Domadenik Muren.

"Dejansko so zbrani predstanivki gospodarstva, akademske sfere, drugih strokovnih področij, sindikatov, prav ta raznolikost znanja in izkušenj nam omogoča, da smo zbrali kakovosten tim," pravi Lotrič.

Lotrič prvo sejo ambiciozno napoveduje še v juliju. Zadnje objave o delovanju gospodarskega sveta prejšnje vlade pa segajo v leto 2023. "Naš svet je deloval zelo dobro, imeli smo to srečo, da je takratni predsednik valde Robert Golob izhajal iz gospodarstva," odgovarja Arčon.

Da je delovanje sveta bolj kot ne res zamrlo že v letu 2023, so nam povedali nekateri člani sveta. Ob zaostrovanju odnosov med vladajočo politiko in gospodarstveniki se je komunikacija preselila na nivo gospodarskih združenj in ministrstev.

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Vlada ustanovila strateški svet za gospodarstvo

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