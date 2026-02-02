Svoboda odpravlja lastno 'bedarijo': spremembe za samostojne podjetnike

Koalicija po dobrih dveh mesecih spet odpira zakon o normirancih. Na seznanitev, da zaradi zakona normirani podjetnik po zaprtju še pet let ne sme odpreti S.P.-ja, je oredsednik vlade Robert Golob na Instagramu odgovoril: "V bistvu čista napaka, ki jo bomo odpravili v najkrajšem možnem času. Bedarija, med nami."
Po novem predlogu bodo tako podjetniki lahko S.P. nemoteno odpirali ali zapirali vsako leto, če ne bodo presegli sorazmernega dela letnega praga za vstop v sistem. Gre za 10.000 evrov na mesec pri polnih in dobrih 4160 evrov pri popoldanskih S.P.-jih. Pri zaslužkih nad tem pa S.P.-ja po zaprtju ne bodo smeli znova odpreti prej kot v treh letih.
A koalicija z odpravo "bedarije", kot stari ureditvi pravi Golob, podjetnikom prinaša še predvolilne bombončke, opozarjajo v Novi Sloveniji. "Kar počne Robert Golob, je izključno predvolilno. Štiri leta so tolkli in privijali S.P.-je z dodatnimi davčnimi obremenitvami," pravi predsednik NSi Jernej Vrtovec.
Medtem v Svobodi komentirajo, da znajo poslušati in ukrepati. "Če smo napako naredili konec leta 2025, a smo takrat dali napačne bonbončke, pa so imeli ljudje alergijo na to? Ne vem," odgovarja Nataša Avšič Bogovič.
Koalicija predlaga, da bi S.P.-ji, ki letno ne zaslužijo več 30.000 evrov plačevali nižje prispevke. 60 odstotokv od minimalne in ne 60 odstotkov od povprečne plače. Kar naj bi prispevke s 640 znižalo na približno 400 evrov mesečno, ocenjujejo.
In medtem ko Golob objavlja posnetke podpore podjetnikov, pa nad novimi spremembami sistema niso navdušeni v obrtni zbornici. "Sistem normirancev bi moral ostati takšen kot je bil pred predlogi sprememb v tej vladi in tako ne bi bilo nobenih težav. Zdaj pa spremembe na spremembo, pravzaprav ne vemo, če bo zakon obstal do konca mandata te vlade," komentira Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice.
Po podatkih finančnegam ministrstva je manj kot 30.000 evrov v letu 2023 zaslužilo približno 56.000 normiranih podjetnikov - tako popoldanskih kot dopoldanskih.
Avšič Bogovičeva pravi, da je ponosna na zakon, ki so ga vložile koalicijske stranke, Vrtovec pa se sprašuje: "Kako verjeti nekomu, ki je štiri leta delal bedarije, sedaj pa pravi, da bo te ljudi vzel v bran, spoznal sem svoje napake iz preteklosti."
V letu 2024 je prek normiranega S.P.-ja poslovalo skoraj 98.000 državljanov, kar je, če prevedemo v predvolilne številke, približno šest odstotkov vseh volilnih upravičencev.
