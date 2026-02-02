Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Svoboda odpravlja lastno 'bedarijo': spremembe za samostojne podjetnike

Ljubljana, 02. 02. 2026 19.49 pred 8 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Marko Gregorc
Robert Golob - bedarija

Največja parlamentarna stranka odpravlja "bedarijo", kot je določilo, da normirani podjetnik po zaprtju še pet let ne sme odpreti S.P.-ja, poimenoval premier Robert Golob. Ob tem v Gibanju Svoboda, kjer dober mesec in pol pred volitvami predlagajo tudi znižanje prispevkov za podjetja z manj prometa, poudarjajo, da ne gre za predvolilni bombonček. Prav nasprotno pa menijo v opoziciji - v NSi menijo, da premier vidi, da mu podpora pada, zato "vsepovprek deli bonbončke".

Koalicija po dobrih dveh mesecih spet odpira zakon o normirancih. Na seznanitev, da zaradi zakona normirani podjetnik po zaprtju še pet let ne sme odpreti S.P.-ja, je oredsednik vlade Robert Golob na Instagramu odgovoril: "V bistvu čista napaka, ki jo bomo odpravili v najkrajšem možnem času. Bedarija, med nami."

Po novem predlogu bodo tako podjetniki lahko S.P. nemoteno odpirali ali zapirali vsako leto, če ne bodo presegli sorazmernega dela letnega praga za vstop v sistem. Gre za 10.000 evrov na mesec pri polnih in dobrih 4160 evrov pri popoldanskih S.P.-jih. Pri zaslužkih nad tem pa S.P.-ja po zaprtju ne bodo smeli znova odpreti prej kot v treh letih.

A koalicija z odpravo "bedarije", kot stari ureditvi pravi Golob, podjetnikom prinaša še predvolilne bombončke, opozarjajo v Novi Sloveniji. "Kar počne Robert Golob, je izključno predvolilno. Štiri leta so tolkli in privijali S.P.-je z dodatnimi davčnimi obremenitvami," pravi predsednik NSi Jernej Vrtovec.

Medtem v Svobodi komentirajo, da znajo poslušati in ukrepati. "Če smo napako naredili konec leta 2025, a smo takrat dali napačne bonbončke, pa so imeli ljudje alergijo na to? Ne vem," odgovarja Nataša Avšič Bogovič.

Koalicija predlaga, da bi S.P.-ji, ki letno ne zaslužijo več 30.000 evrov plačevali nižje prispevke. 60 odstotokv od minimalne in ne 60 odstotkov od povprečne plače. Kar naj bi prispevke s 640 znižalo na približno 400 evrov mesečno, ocenjujejo.

Preberi še Na finančnem ministrstvu za zdaj ne načrtujejo sprememb za normirance

In medtem ko Golob objavlja posnetke podpore podjetnikov, pa nad novimi spremembami sistema niso navdušeni v obrtni zbornici. "Sistem normirancev bi moral ostati takšen kot je bil pred predlogi sprememb v tej vladi in tako ne bi bilo nobenih težav. Zdaj pa spremembe na spremembo, pravzaprav ne vemo, če bo zakon obstal do konca mandata te vlade," komentira Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice.

Po podatkih finančnegam ministrstva je manj kot 30.000 evrov v letu 2023 zaslužilo približno 56.000 normiranih podjetnikov - tako popoldanskih kot dopoldanskih. 

Avšič Bogovičeva pravi, da je ponosna na zakon, ki so ga vložile koalicijske stranke, Vrtovec pa se sprašuje: "Kako verjeti nekomu, ki je štiri leta delal bedarije, sedaj pa pravi, da bo te ljudi vzel v bran, spoznal sem svoje napake iz preteklosti."

V letu 2024 je prek normiranega S.P.-ja poslovalo skoraj 98.000 državljanov, kar je, če prevedemo v predvolilne številke, približno šest odstotkov vseh volilnih upravičencev.

sp samostojni podjetniki gibanje svoboda nsi

Bosch ukinja 20.000 delovnih mest

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Petarda10
02. 02. 2026 20.26
Pred volitvami je pa pameten lopovcek
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
zadovoljna
Portal
Ta znani Slovenec danes praznuje 87. rojstni dan
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
vizita
Portal
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
cekin
Portal
20 najbolj stresnih služb
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
spektakli, ki služijo milijarde
spektakli, ki služijo milijarde
23-letna varilka razkrila zaslužek
23-letna varilka razkrila zaslužek
moskisvet
Portal
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Kakšne okenske okvirje izbrati?
Kakšne okenske okvirje izbrati?
okusno
Portal
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506