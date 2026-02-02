Svoboda odpravlja lastno 'bedarijo': spremembe za samostojne podjetnike

Koalicija po dobrih dveh mesecih spet odpira zakon o normirancih. Na seznanitev, da zaradi zakona normirani podjetnik po zaprtju še pet let ne sme odpreti S.P.-ja, je oredsednik vlade Robert Golob na Instagramu odgovoril: "V bistvu čista napaka, ki jo bomo odpravili v najkrajšem možnem času. Bedarija, med nami."

Po novem predlogu bodo tako podjetniki lahko S.P. nemoteno odpirali ali zapirali vsako leto, če ne bodo presegli sorazmernega dela letnega praga za vstop v sistem. Gre za 10.000 evrov na mesec pri polnih in dobrih 4160 evrov pri popoldanskih S.P.-jih. Pri zaslužkih nad tem pa S.P.-ja po zaprtju ne bodo smeli znova odpreti prej kot v treh letih.

A koalicija z odpravo "bedarije", kot stari ureditvi pravi Golob, podjetnikom prinaša še predvolilne bombončke, opozarjajo v Novi Sloveniji. "Kar počne Robert Golob, je izključno predvolilno. Štiri leta so tolkli in privijali S.P.-je z dodatnimi davčnimi obremenitvami," pravi predsednik NSi Jernej Vrtovec.

Medtem v Svobodi komentirajo, da znajo poslušati in ukrepati. "Če smo napako naredili konec leta 2025, a smo takrat dali napačne bonbončke, pa so imeli ljudje alergijo na to? Ne vem," odgovarja Nataša Avšič Bogovič.

Koalicija predlaga, da bi S.P.-ji, ki letno ne zaslužijo več 30.000 evrov plačevali nižje prispevke. 60 odstotokv od minimalne in ne 60 odstotkov od povprečne plače. Kar naj bi prispevke s 640 znižalo na približno 400 evrov mesečno, ocenjujejo.