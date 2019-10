Swiss Airlines pristal na Brniku: vzpostavljena je povezava z Zürichom

Lete med Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana in vozliščem v Zürichu prevoznik, ki je član Lufthansa Group, vzpostavlja tik pred zimskim voznim redom. Swiss Airlines bo lete z ljubljanskega letališča v Zürich sprva ponujal petkrat tedensko. Z zimskim voznim redom od 27. oktobra dalje pa bo letenje razširil na vsak dan. Letel bo z letali Embraer 90 in Airbus A220.

"Veseli smo, da se je Swiss Airlines tako hitro odzval na potrebo trga in prej kot mesecu dni vzpostavil letenje z Ljubljane do Züricha," je izpostavil Janez Krašnja iz Fraport Slovenija in pojasnil, da so kot upravljavec letališča že ob pojavu Adrijinih težav začeli aktivno nagovarjati tuje letalske družbe, od katerih so realno pričakovali, da bi lahko vzpostavili lete.

Za zimski vozni red letenja sta nove letalske povezave napovedala tudi Lufthansa in Brussels Airlines, ki bosta nadomestila še tri izpadle povezave Adrie Airways. Lufthansa Group Airlines bo tako vzpostavila tudi lete do vozlišč v Frankfurtu, Münchnu in Bruslju. Lufthansa bo iz Ljubljane v Frankfurt začela leteti 27. oktobra, v München pa 1. novembra. Sledil bo še Brussels Airlines z leti v Bruselj od 4. novembra dalje

Zaradi stečaja Adrie ostali brez osmih destinacij

S stečajem Adrie Airways so na ljubljanskem letališču izgubili osem od 29 rednih destinacij. V Fraportu Slovenija pričakujejo, da bo mreža poletov v celoti restavrirana v letu in pol. Krašnja je prepričan, da hiter odziv tujih letalskih prevoznikov kaže na velik interes za potovanje z ljubljanskega letališča in na moč trga. Zato se lahko nadejajo nadaljnje krepitve povezljivosti.