'T-2 ali SDH?': Kako je v propadlem Zvonu 1 izginilo 45 milijonov evrov

V imenu Nove ljubljanske banka sta kredit podpisala Tomaž Jezerc in Alojz Jamnik, na strani T-2 pa takratni direktor Matevž Turk. Kredit ni bil namenjen samo gradnji telekomunikacijskega omrežja, ampak je bil odobren tudi kot finančna injekcija Zvonu 1. To je jasno zapisano tudi v sami kreditni pogodbi. Mimogrede, Alojz (Slavko) Jamnik, nekdanji član uprave NLB, pod vodstvom Marjana Krambergerja, je sicer brat ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika.

Svoj poslovni imperij je mariborska nadškofija po načrtih arhitekta nadškofijskega finančnega imperija Mirka Krašovca začela graditi sredi 90-ih let na krilih lastniških certifikatov več kot 60 tisoč malih delničarjev; pod njegovo okrilje pa je pozneje spravila množico naložb, pomemben del slovenskega gospodarstva, pa tudi satelitska podjetja, prek katerih je izvajala svoje skrite operacije. Tako so oktobra pred skoraj tremi leti, deset let po finančnem zlomu Mariborske Nadškofije, poročali v rubriki 24UR Fokus.

Prvi problem je bil, da je bil 120-milijonski kredit v celoti počrpan, še preden je bil s čimer koli zavarovan. Kaj takega se danes pri nobeni od naših bank ne bi moglo več zgoditi. Kredit je bil zavarovan šele več let pozneje, o čemer bomo pisali v nadaljevanju članka. Drugi problem je bil, da so že nekaj dni po podpisu kreditne pogodbe na desetine milijonov evrov začeli prenakazovati v Zvon 1.

Stečaj Zvon ena holdinga traja že skoraj 12 let (od februarja 2012). Upniki so – po javno dostopnih podatkih – prijavili za skoraj 900 milijonov evrov terjatev. Stečaj sicer vodi upraviteljica Mojca Breznik.

Štiri dni pozneje je tako Zvon 1 že prejel tri nakazila v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov. Mesec dni pozneje še 20 milijonov in mesec dni po tem še 4 milijone evrov. Skupaj je bilo na Zvon 1 prenakazanih več kot 45,6 milijona evrov.

In tretji, za naše državne finance daleč največji problem – odprtih oziroma neplačanih je ostalo čisto vseh 14 obrokov kredita. Kredita, ki je pomagal navrtati več kot petmilijardno bančno luknjo. Terjatve do T-2 so bile namreč leta 2013 prenesene na takratno slabo banko (DUTB), in to po izrednem popustu. Kot so takrat poročali v Financah, je bila bruto vrednost terjatve 95 milijonov evrov prenesena v višini 14,4 milijona evrov. Kar pomeni s skoraj 85-odstotnim popustom. Po ukinitvi DUTB pa je sporna mapa, že drugič v njegovi karieri, pristala na mizi predsednika uprave SDH Žige Debeljaka.

Kako je država dobesedno podarila 120 milijonov evrov

Da NLB več let, kljub temu da ni bil plačan niti prvi obrok kredita, ni ravnala kot dober gospodar, je jasno iz naslednjega podatka. Prvi izvršilni postopek, za prvih šest neplačanih obrokov kredita, so sprožili šele leta 2013, torej šest let po podpisu kreditne pogodbe. Drugi postopek, za preostale neplačane obroke, pa je SDH sprožil šele lani, torej 16 let po tem, ko je bil kredit v celoti počrpan.

NLB in pozneje Slaba banka bi sicer lahko vsaj nekaj iztržila v prisilni poravnavi, predno je lastnik podjetja T-2 postal Jurij Krč. Krč je do četrtega največjega telekomunikacijskega operaterja v Sloveniji prišel kot upnik, kot nepoplačan lastnik kranjskega Gratela, ki je za cerkvenega operaterja gradil telekomunikacijsko omrežje. A kaj, ko ne NLB in kasneje tudi ne DUTB svojih terjatev v prisilni poravnavi nista prijavila.

V tistem obdobju so sicer v T-2 izločili in popisali vso opremo, s katero je bil naknadno zavarovan ta 120-milijonski kredit. Gre za več ton telekomunikacijske strojne opreme, od baterij za ups, stikal, postaj, usmerjevalnikov itn. Raznoraznih elementov predoptične opreme tako imenovane vdsl tehnologije. Opreme, ki že več kot desetletje stoji v skladišču na obrobju Ljubljane in čaka, da jo bo država unovčila.