T-2 prekinil sodelovanje s Telekomom in podpisal pogodbo z A1

Družba T-2 je za nacionalno mobilno gostovanje podpisala pogodbo z operaterjem A1 za naslednje petletno obdobje. Do zdaj je bil T-2 na Telekomovi mreži. Prehod na omrežje A1 bodo izvedli v prihodnjih dveh mesecih, za naročnike pa bo potekal nemoteno, so sporočili.

Kot so pojasnili na T-2, so se za spremembo ponudnika odločili zaradi "omejevanja razvoja T-2 s strani trenutnega ponudnika Telekoma Slovenije". Kot pravijo, nacionalni operater na trgu zaostruje pogoje sodelovanja in selektivno zvišuje veleprodajne cene. Z A1 so v družbi podpisali petletno pogodbo, sprememba pa bo, kot zatrjujejo, naročnikom ponudila višjo kakovost mobilnih storitev z dostopom do tehnologije 5G in VoLTE.

T-2 FOTO: Bobo icon-expand

Slovenski državni holding, ki ga vodi Žiga Debeljak – ta je tudi predsednik nadzornega sveta Telekoma – je v začetku maja vložil predlog za stečaj T-2. Srž vsega je 17 let stara kreditna pogodba, težka kar 120 milijonov evrov. Kot smo razkrili pred tedni, namreč državni Novi ljubljanski banki takratna Nadškofija Maribor, ki je preko Zvona 1 obvladovala T-2, ni plačala niti enega obroka kredita, ki je bil zavarovan šele več let naknadno. Več ton težka in danes že (pre)stara telekomunikacijska oprema, s katero bi se država lahko poplačala, nedotaknjena že 12 let stoji v skladiščih v okolici Ljubljane.