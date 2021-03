T-2 toži Telekom 'zaradi previsokega zaračunavanja veleprodajnih storitev'

Iz Telekoma Slovenije so v torek sporočili, da so od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejeli tožbo T-2. Slednji zahteva plačilo navadne škode v višini 12,2 milijona evrov, plačilo izgubljenega dobička v višini 35,8 milijona evrov ter ugotovitev neobstoja terjatev v višini 1,8 milijona evrov s pripadki. Nastalo škodo naj bi T-2 utrpel v obdobju od 1. septembra 2018 do 31. julija lani.

V T-2 so danes v sporočilu za javnost pojasnili, da s tožbo uveljavljajo škodo zaradi zlorabe prevladujočega položaja in kršenja regulatornih odločb Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos). Škoda naj bi nastala zaradi previsokega zaračunavanja veleprodajnih storitev in posledično izgubljenega dobička zaradi nedoseganja rasti števila naročnikov.

Trenutna vrednost tožbenega zahtevka znaša več kot 50 milijonov evrov, a ker Telekom Slovenije s kršitvami nadaljuje, vrednost zahtevka za povračilo škode iz meseca v mesec narašča, so dodali.

"Telekom Slovenije je nekatere veleprodajne storitve obračunaval po nerazumno visokih cenah, kar je v nadzornih postopkih ugotovil tudi Akos, to pa se je pri njegovih konkurentih odrazilo v manjši rasti števila novih in izgubi potencialnih naročnikov," so zapisali v T-2.

V nasprotju s pravnim redom je Telekom Slovenije oblikoval ponudbo o dolgoročnem zakupu in svoj prevladujoč položaj zlorabil tudi z zagotavljanjem bistveno nižjih veleprodajnih cen enemu od operaterjev, ki je na trgu lahko ustrezno prilagodil tudi svoje maloprodajne cene. Na ta način mu je protipravno omogočil, da je od septembra 2018 nelojalno konkuriral na trgu in posledično občutno povečal število svojih naročnikov, so prepričani v T-2.

Omenjeno podjetje je Telekom zaradi teh dejanj tudi prijavilo Agenciji za varstvo konkurence (AVK).

V Telekomu Slovenije so se na to sporočilo T-2 odzvali s pojasnilom, da poslujejo v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji. Telekom Slovenije bo v postopku dokazal, da je tožbeni zahtevek v celoti neutemeljen, so sporočili na spletni strani Ljubljanske borze.

T-2 in Telekom sta bila v preteklosti že zapletena v sodne postopke. T-2 je leta 2007 zaradi zlorabe Telekomovega prevladujočega položaja na trgu od njega s tožbo zahteval skoraj 130 milijonov evrov odškodnine. Podjetji sta se sicer v omenjenem primeru poravnali, višina poravnave pa ni znana.