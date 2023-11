'Ta zakon ni zrel le za zavrnitev, temveč tudi za takojšnjo zamrznitev'

Ne le na umaknitev, tudi na zamrznitev novega zakona o evidentiranju upa predsednik Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek. Meni, da je zakon, ki da družbo deli na "prvo- in drugorazredno" škodljiv ter nevzdržen, zato upa in verjame, da bo vlada spregledala. "Ta zakon ne more zaživeti. Zakon, ki ne more biti implementiran v družbi, v zakonodaji lahko inšpektor tudi zavrne," še dodaja.

Zakon, ki velja za običajne državljane, za politično elito, ministre in poslance pa ne, je na noge dvignil delodajalce in marsikaterega zaposlenega. "To so Butale," so ogorčeni delodajalci, ki si ne predstavljajo, kako bo strogo evidentiranje delovnega časa, ki se v veljavo stopi v ponedeljek, videti v praksi. A če se bomo morali štempljati skorajda vsi, to po odločitvi Golobove vladajoče koalicije ne bo potrebno tudi sodnikom, županom, visokošolskim učiteljem, državnim sekretarjem in tožilcem. Delavci, inženirji in drugi, ki delajo v podjetjih, se bodo tako za razliko od recimo poslancev, ki so sprejeli ta zakon, morali evidentirati, poslanci pa ne.

icon-expand Peter Pišek FOTO: POP TV

"Naša narava dela je drugačna. Imamo seje odborov, ki niso časovno omejene, trajajo več kot 12 ur, zato bi bilo to zelo težko izvedljivo," odgovarja poslanka Svobode Sara Žibrat. Na vprašanje, da na podoben način delajo tudi novinarji, prevozniki in gostinci, pa le, da je namen novele izboljšanje pravic zaposlenih. A predsednik Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek je v oddaji 24UR ZVEČER odločno zavrnil njene besede. "Ne eno, ne drugo ne drži. Poslanci nimajo drugačnega statusa. Status imajo le pri imuniteti, po delu pa zagotovo ne," je bil odločen. Prepričan pa je tudi, da vodenje evidence zaposlene zagotovo ne bo zaščitilo. "Evidenca bo uvedla le dodatno administracijo in birokracijo." 'Potrebna je debirokratizacija gospodarstva, ne pa dodatna birokracija' "Vsa gospodarska združenja govorimo, kako je treba debirokratizirati gospodarstvo, ga poenostavljati in ne oteževati, narediti slovensko gospodarstvo konkurenčno. Zadnje čase pa se srečujemo le z dodatnimi obremenitvami gospodarstva," pravi. In posledica? Poudarja, da se to kaže v tem, da gospodarstvo v Sloveniji ni konkurenčno na evropskih in svetovnih trgih. Pravi tudi, da so gospodarska združenja dala zelo jasen signal, da gospodarstvo tega ne more implementirati, ne more prenesti. "Gospodarstvo je tisto, ki ustvarja kapital. Kolikor je dobro gospodarstvu, toliko je dobro tudi družbi. Zdaj pa je gospodarstvo še dodatno kaznovano. To je nekorektno in nepošteno. Nimam drugega izraza, kot so Butale," je kritičen.

"Upam in verjamem, da bo prišla streznitev tudi na strani vlade, odločevalcev, da bodo spregledali in ta zakon umaknili," dodaja. Ne predstavlja si namreč, da bi se delili "na leve in desne, nekdo je tisti, ki mora, nekdo je tisti, ki mu ni treba, nekdo je tisti, ki je bolj pomemben". Nedopustno se mu namreč zdi, da po zakonu nekateri morajo voditi evidenco, drugi pa ne. Takšen zakon označuje celo za nedemokratičnega. A ne le umaknitev zakona, od vlade pričakuje tudi njegovo takojšnjo zamrznitev že s četrtkom. "Ta zakon ne more zaživeti. Zakon, ki je v neskladju z realnim življenjem in s procesi lahko inšpektor tudi zavrne. Če torej vidi, da se zakon ne more implementirati v družbi, v zakonodaji, ga lahko inšpektorji zavrnejo," poudarja. Na razlago ministrstva za delo, da želijo z novelo zakona zaščititi delavce pred izkoriščanjem pa odgovarja, da jih delovna zakonodaja že zdaj ščiti ter da ob morebitnem kršenju zakona obstaja možnost pritožbe inšpekcijskih nadzorov. "Zakon točno govori, kakšni so delovni časi in kakšna so plačila pri nadurah. To se že zdaj vse evidentira, ne vem zakaj rabimo dodatno evidenco, ki zgolj obremenjuje podjetja in prinaša dodatne stroške." Tudi kazni označuje za nesorazmerne.

icon-expand Evidenca delovnega časa FOTO: Shutterstock