Tab napovedal zagon nove proizvodnje, ki predvideva 300 zaposlenih

"S proizvodnjo litij-ionskih celic stopamo na vlak zelenega prehoda in diverzificiramo svoje poslovanje s svincem s tem novim, modernim področjem," je povedal direktor mežiške Tovarne akumulatorskih baterij (Tab) Auprih. To bo po njegovih besedah prva proizvodnja litij-ionskih celic v Sloveniji. Načrtujejo manjšo tovarno, medtem ko v Evropi trenutno nastaja okoli 40 podobnih, tudi večjih tovarn. "Trg še nastaja, se razvija," je dejal Auprih.

Na Prevaljah bodo proizvodnjo vzpostavili v na novo zgrajeni, a še ne uporabljeni hali, ki so jo kupili od Leka oz. Novartisa. Z Novartisom, ki bo po napovedih leta 2022 na Prevaljah dokončno ukinil proizvodnjo antibiotikov, pa so se v Tabu dogovorili, da bodo do konca marca prihodnje leto prevzeli tudi skupno 95 Lekovih delavcev. Skupno bo podjetje Tab-Haidi ob zaključku prve predvidene faze zaposlovalo okoli 300 delavcev, je pa Auprih že napovedal možnost nadaljnje širitve na Prevaljah. Možna je tudi širitev v Makedonijo, kjer ima Tab že proizvodnjo baterij iz svinca, ali v Italijo in Španijo.