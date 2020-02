Tako bencin kot dizel se dražita za en cent

Kot pišejo na spletnih straneh gospodarskega ministrstva, se ceni neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizla zvišujeta. S torkom bosta oba dražja za en cent. Liter bencina bo stal 1,265 evra, liter dizla pa 1,203 evra.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.