'Tako poceni energije ne bo več'

Kot pojasni, je nadzorni svet organ korporativnega upravljanja, ki ga imenuje SDH, in pri vsakršnem imenovanju bi se pojavil podoben očitek. "Sploh z mojim prehodom, saj sem prišel z mesta državnega sekretarja," doda. Pred njegovim prehodom na čelo Gen energije je družbo in skupino skoraj 17 let vodil Martin Novšak , ki ostaja v Gen energiji kot svetovalec uprave.

Skupina Gen energija je za prehod v nizkoogljično prihodnost pripravila strategijo "tri plus ena", ki pa je SDH še ni potrdil. Košorok, ki se je razgovoril v obsežnem intervjuju za STA, ne vidi razloga, da se to ne bi zgodilo.

Nuklearna elektrarna Krško po njegovih besedah namreč uspešno deluje več kot 40 let ter v tem času proizvaja zanesljivo in varno nizkoogljično energijo.

Drugi nosilec nizkoogljične prihodnosti je veriga na spodnji Savi, kjer morda že letos ali vsaj naslednje leto pričakuje korak naprej tudi pri okoli 300 milijonov evrov (infrastrukturni in energetski del skupaj) vrednem projektu Hidroelektrarne (HE) Mokrice, pri katerem je bil postopek podelitve gradbenega dovoljenja zaradi pritožbe okoljevarstvenikov zaustavljen.

Tretji steber so sončne elektrarne, "plus ena" pa je plinska termoelektrarna Brestanica.

Obnovljivih virov si brez zanesljivega vira, kot je plin, namreč ne predstavlja, in to je konec leta 2021 v okviru t. i. taksonomije priznala tudi Evropska komisija. "Nikogar ne bo težko prepričati, da z zastavljeno formulo nadaljujemo," je prepričan Košorok.

Ga pa moti dolžina postopkov. "Polna usta imamo obnovljivih virov energije, ko pa pride do realizacije, se srečujemo s 101 zapletom," ugotavlja in poleg primera HE Mokrice spomni še na praktično popolno odsotnost vetrnih elektrarn v državi, pa čeprav je ta podelila za okoli 250 megavatov energetskih dovoljenj za vetrnice.

Kohabitacija z lokalnim prebivalstvom se mu zdi nujna, neprimerno pa se mu zdi, da lahko neko društvo iz Ljubljane ali z drugega konca države ustavi tako velik projekt, kot je HE Mokrice. "Seveda ima vso pravico, a vendarle je potrebnega nekaj več razuma. Tudi od upravnih in sodnih organov bi si želel nekaj več poznavanja in vpogleda v energetiko," pravi Košorok.

Po njegovih informacijah naj bi šla vlada v postopku podelitve integralnega gradbenega dovoljenja za HE Mokrice v postopek prevlade javne koristi nad naravo še ta mesec. "Če se želimo preleviti v nizkoogljično družbo in želimo tudi cenovno ugodno energetsko oskrbo, brez izkoriščanja vsega tega potenciala ne bo šlo," je prepričan.

Zeleni prehod, h kateremu je zavezana država, se bo po Košorokovem prepričanju sicer zgodil tako ali drugače. "Morda bo milejši, kot smo si ga zastavili, morda bo delež obnovljivih virov manjši, morda bodo emisije toplogrednih plinov drugačne ... se bo pa zagotovo zgodil," pravi.