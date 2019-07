'Tako se je 94-letna zgodba o Muri zaključila'

Možnosti, da bi na tej lokaciji lahko nastala nova, že četrta zgodba, po njegovih besedah ni, saj Arum ni niti lastnik nepremičnine, v kateri se nahajajo stroji. V prihodnjih dneh bodo pričeli z njihovo demontažo in prodajo ter unovčevanjem ostalega premoženja.

Po njegovih besedah je bilo za zaposlene v celoti poskrbljeno tako na zavodu za zaposlovanje in jamstvenem skladu. Predstavniki enih in drugih so se z njimi tudi sestali in jim skupaj s stečajnim upraviteljem pojasnili, kakšne so njihove dolžnosti pri uveljavljanju pravic.

Delavci bodo upravičeni do prednostnih terjatev, nazadnje so dobili aprilski del plače, ostali so tudi brez regresa. Bončina je zagotovil, da jim bo pri prijavi terjatev pomagal, koliko jim bo uspelo zbrati denarja iz stečajne mase, pa za zdaj še ne more napovedati. To je po njegovem odvisno predvsem od uspešnosti prodaje strojev, na katerih pa ima hipoteko Furs.

Tudi sindikalistka Jolanka Horvat je povedala, da so delavci danes še zadnjič prišli na delo, da bi se lahko na pogorišču Mure še kdaj vzpostavila tekstilna dejavnost, pa sama ne vidi možnosti. Težko bo tudi delavkam in delavcem, ki so ostali brez zaposlitve, saj gre pretežno za starejše. "Ne smemo dovoliti, da bi to vplivalo na nas. Moramo iti naprej in iskati delo," je še dodala.

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti je sredi julija v pogovoru zaSTAsicer povedal, da je država pripravljena priti nasproti, če bi na pogorišču Mure nastala še četrta zgodba. Priložnost vidi npr. v bolj specializirani nišni proizvodnji v tekstilnem sektorju.

Lastnik Aruma Dušan Gomboc je stečaj predlagal 1. julija, sklep sodišča o stečaju je bil objavljen 8. julija.