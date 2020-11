Taksisti proti prihodu Uberja: Prinesel bo stečaje in odpuščanja

"Upad prihodkov v taksi industriji je zaradi covida-19 zelo visok, država pa bi z vpeljavo novega zakona le še povečala že zdajšnji upad prihodkov in taksi podjetja prisilila v zaprtje," so izpostavili. Kot so pojasnili, so taksi družbe med 13. marcem in 5. novembrom po podatkih iz davčne blagajne družbe Net informatika utrpele skoraj 80-odstotni upad prihodkov.

Zato so se podjetje Net informatika in družbe Metro 1, Laguna plus, Taksi Rondo, Vehere, CFLEET in samostojni podjetnik Primož Rozmanpodpisali pod ugovor na predlog novele zakona ministrstva z datumom 22. oktober. V njem so izpostavili številna vprašanja glede tehnologije, oblikovanja cen, nadzora in skrbi za varnost ter izpostavili primere držav, ki so sodobne tehnološke platforme tujih ponudnikov prepovedale.

"Nasprotujemo predlogu, saj smo proti odpiranju vrat prekarizaciji in zniževanju delavskih standardov. Prihodu podjetja Uber nasprotujemo zaradi njegovega škodljivega vpliva na položaj delavcev, na okolje in zaradi mahinacij na področju davčne (ne)transparentnosti," so izpostavili.

Z ustanovitvijo Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, ki jo ministrstvo predlaga v noveli, pa bi po njihovem "z monopolom protiustavno omejevali prosto konkurenco na trgu in posledično podražili storitve". "Predlagamo izenačitev vseh oblik taksi prevoza," so še zapisali.

Spremembo zakona o prevozih v cestnem prometu so v tem času predlagali v SAB, saj so želeli zagotoviti, da bi imeli upokojenci brezplačni prevoz na avtobusih mestnega prometa v občinah, kjer takšen prevoz izvajajo. A je matični odbor DZ ta predlog ta teden zavrnil, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok pa je ocenil, da je treba problematiko urediti celovito in zakonski predlog o tem napovedal do sredine prihodnjega leta.