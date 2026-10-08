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Gospodarstvo

Tam Europe ukinil razvojni oddelek: 40 zaposlenih manj

maribot , 08. 10. 2026 10.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Tam Europe Maribor

Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je zaradi optimizacije stroškov in prilagoditve strateških usmeritev v celoti ukinil razvojni oddelek in do prve polovice letošnjega leta število zaposlenih zmanjšal za 40, je razvidno iz letnega poročila podjetja. Družba je lani beležila 5,6 milijona evrov izgube, likvidnost pa ji zagotavljajo lastniki.

Kot je vodstvo podjetja v kitajski v lasti pojasnilo v letnem poročilu, ta teden objavljenem na spletni strani Ajpesa, so postopke prekinitev delovnih razmerij izvedli v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo, učinki optimizacije pa naj bi se odrazili v znižanju stroškov dela in vitkejši organizacijski strukturi v prihodnjih obdobjih.

Ob tem so dodali, da je glede na trenutne likvidnostne izzive in časovni zamik pri realizaciji ključnih prodajnih projektov finančni položaj družbe in zagotavljanje nemotenega poslovanja v celoti odvisno od finančne podpore in pomoči večinskega lastnika. Ta s finančnimi vložki zagotavlja potrebna obratna sredstva, vodstvo družbe pa na podlagi njihovih zagotovil ocenjuje, da je "sposobnost nadaljevanja poslovanja po načelu časovne neomejenosti nemotena".

Tam Europe Maribor
Tam Europe Maribor
FOTO: Bobo

Tam Europe se je letos soočil z zamikom izvedbe načrtovane dobave 32 avtobusov na italijanski trg, kar naj bi bil njihov ključni letošnji posel. Zaradi nepredvidenih administrativnih in tehničnih podaljšanj postopkov pridobivanja ustrezne homologacije som morali začetek dobave premakniti v zadnje letošnje četrtletje, to pa se pozna tudi pri ustvarjenih prihodkih. Kljub temu ocenjujejo, da projekt ostaja stabilen ter bo uspešno zaključen.

Mariborsko podjetje, ki je pred 15 leti nastalo na pogorišču propadle Tovarne vozil Maribor (TVM), je sicer ob poslih v Italiji skušalo povečevati tudi prisotnost na trgih arabskega sveta in med drugim pridobilo tudi nove distributerje v Egiptu.

Kot so zapisali v letnem poročilu, s prodajo letaliških avtobusov niso zadovoljni, kar se čuti tudi v prodajnih številkah, pri tem pa razloge pripisujejo velikemu vplivu kitajskih dobaviteljev, ki so cenovno veliko ugodnejši. Lani so tako izdelali le 14 avtobusov, večji del prodaje pa ustvarili s prodajo rezervnih delov povezanim podjetjem. Celotna prodaja je ob koncu leta znašala 12,5 milijona evrov, skoraj pet milijonov manj kot leto pred tem.

Potem ko so leto 2024 prvič od svojega obstoja zaključili pozitivno z dobrih 800.000 evrov čistega dobička, je bilo lansko leto znova negativno, čista izguba pa je znašala 5,6 milijona evrov. Minulo leto so sicer končali z okoli 75 zaposlenimi, ta številka pa se je torej letos že prepolovila.

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tam europe

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