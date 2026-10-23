Tanker z ruskim dizelskim gorivom na poti v ZDA

Podatki o ladijskem prometu kažejo, da je tanker Agioi Fanendes v četrtek v ruskem baltskem pristanišču Primorsk naložil 40.000 ton dizelskega goriva.

Z njim upravlja grško podjetje EASTMED (East Mediterranean Maritime Limited), iz Primorska pa je izplul ponoči. Po podatkih sistema za samodejno identifikacijo (AIS), ki se sicer med plovbo lahko spremenijo, naj bi v New York prispel 7. novembra. Tanker so danes opazili v bližini Helsinkov.

Trump in Putin sta v začetku meseca sklenila dogovor, po katerem bo Rusija na ameriški trg in na svetovne trge dobavila več sto tisoč ton dizelskega goriva. Washington je v zameno začasno omilil sankcije proti Rusiji.

ZDA so sicer že pred tem začasno omilile nekatere sankcije, da bi ublažile pomanjkanje nafte, povezano z vojno z Iranom, saj se Trumpu mudi z znižanjem cen pred novembrskimi kongresnimi volitvami, kjer ankete napovedujejo poraz njegovih republikancev.

Dogovor med ZDA in Rusijo o dizelskem gorivu je naletel na ostre odzive Ukrajine in njenih zahodnih zaveznic, pa tudi številnih politikov v ZDA, vključno z nekaterimi republikanci.