'Teheranska cestnina': en dolar na vsak sod, ki ga prevaža tanker

Krhko premirje med ZDA in Iranom vključuje posebne določbe za ponovno odprtje ključne plovne poti. Kot poroča Gulf News, več poročil potrjuje, da sporazum vključuje določbo, da Iran zaračunava tranzitne pristojbine za ladje – domnevno od 1 do 2 milijona dolarjev na plovilo ali kriptoekvivalent 1 dolarja (0,86 evra) na vsak sod nafte, ki ga ladja prevaža. Iran je to potezo že začel formalizirati s parlamentarnim zakonom, dodaja omenjeni medij.

En sod predstavlja 159 litrov nafte FOTO: AP

Evropska unija in vlade več držav članic pa so možnost uvedbe pristojbin za prečkanje Hormuške ožine že zavrnile in namene Irana ostro kritizirale. "Mednarodno pravo zagotavlja svobodo plovbe, ki jo je treba zagotoviti," je danes v Bruslju povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije Anouar El Anouni. Možnost uvedbe pristojbin za prečkanje ožine so v zadnjih dneh odločno zavrnile tudi Francija, Grčija in Nemčija. Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je dejal, da "to ni sprejemljivo, saj je svoboda plovbe v mednarodnih vodah skupno dobro človeštva". Dodal je, da bi bila uvedba pristojbin nezakonita in da mora Iran spoštovati mednarodno pomorsko pravo. Podobno izjavo je v sredo za ameriško televizijo CNN podal grški premier Kiriakos Micotakis. "Ne verjamem, da bi bila mednarodna skupnost pripravljena sprejeti, da bi Iran postavil cestninsko postajo za vsako ladjo, ki prečka ožino," je dejal. Grčija ima eno največjih trgovskih flot na svetu, v Franciji in Nemčiji pa med drugim delujeta podjetji CMA CGM in Hapag-Lloyd, ki sta glede na tržni delež med največjimi globalnimi ladijskimi prevozniki. Iran ne bi smel izkoriščati Hormuške ožine za izsiljevanje, pa je danes med obiskom v Združenih arabskih emiratih, kamor je prispel iz Savdske Arabije, dejal britanski premier Keir Starmer. Teheran je pozval, naj ponovno odpre to strateško plovno pot za komercialni ladijski promet brez pristojbin.

Pred vojno je skozi ožino plulo 138 ladij na dan

Pomisleke glede pristojbin za prečkanje Hormuške ožine je spodbudila vojna na Bližnjem vzhodu, ki sta jo konec februarja z napadi na Iran sprožila Izrael in ZDA, nakar je Iran skoraj v celoti zaprl to pomorsko pot, ključno za izvoz energentov in drugih dobrin iz regije. Ožino naj bi sicer odprli za promet v okviru dogovora o dvotedenski prekinitvi ognja, ki je bil dosežen v noči na sredo, vendar je iranska revolucionarna garda zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon posvarila ladjarje, da bo uničila vsako ladjo, ki bo poskušala prečkati ožino brez dovoljenja. Ladijski prevozniki se zaradi nevarnosti še vedno izogibajo prečkanju ožine, skozi katero je pred vojno po navedbah BBC povprečno plulo 138 ladij na dan.

Naftni tanker FOTO: AP