Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

'Teheranska cestnina': en dolar na vsak sod, ki ga prevaža tanker

Bruselj, 09. 04. 2026 15.20 pred 1 uro 3 min branja 55

Avtor:
T.H. STA
En sod predstavlja 159 litrov nafte

Iranske oblasti želijo od ladjarjev zahtevati plačilo visoke pristojbine, ki so jo analitiki poimenovali 'teheranska cestnina'. Ta naj bi domnevno znašala en dolar na sod nafte (159 litrov), kar znaša od enega do dveh milijonov dolarjev na tanker. Evropska unija in vlade več držav članic so ostro kritizirale in zavrnile možnost uvedbe pristojbin za prečkanje Hormuške ožine, o katerih razmišljajo oblasti v Iranu.

Krhko premirje med ZDA in Iranom vključuje posebne določbe za ponovno odprtje ključne plovne poti. Kot poroča Gulf News, več poročil potrjuje, da sporazum vključuje določbo, da Iran zaračunava tranzitne pristojbine za ladje – domnevno od 1 do 2 milijona dolarjev na plovilo ali kriptoekvivalent 1 dolarja (0,86 evra) na vsak sod nafte, ki ga ladja prevaža.

Iran je to potezo že začel formalizirati s parlamentarnim zakonom, dodaja omenjeni medij.

FOTO: AP

Evropska unija in vlade več držav članic pa so možnost uvedbe pristojbin za prečkanje Hormuške ožine že zavrnile in namene Irana ostro kritizirale. "Mednarodno pravo zagotavlja svobodo plovbe, ki jo je treba zagotoviti," je danes v Bruslju povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije Anouar El Anouni.

Možnost uvedbe pristojbin za prečkanje ožine so v zadnjih dneh odločno zavrnile tudi Francija, Grčija in Nemčija.

Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je dejal, da "to ni sprejemljivo, saj je svoboda plovbe v mednarodnih vodah skupno dobro človeštva". Dodal je, da bi bila uvedba pristojbin nezakonita in da mora Iran spoštovati mednarodno pomorsko pravo.

Podobno izjavo je v sredo za ameriško televizijo CNN podal grški premier Kiriakos Micotakis. "Ne verjamem, da bi bila mednarodna skupnost pripravljena sprejeti, da bi Iran postavil cestninsko postajo za vsako ladjo, ki prečka ožino," je dejal. Grčija ima eno največjih trgovskih flot na svetu, v Franciji in Nemčiji pa med drugim delujeta podjetji CMA CGM in Hapag-Lloyd, ki sta glede na tržni delež med največjimi globalnimi ladijskimi prevozniki.

Iran ne bi smel izkoriščati Hormuške ožine za izsiljevanje, pa je danes med obiskom v Združenih arabskih emiratih, kamor je prispel iz Savdske Arabije, dejal britanski premier Keir Starmer. Teheran je pozval, naj ponovno odpre to strateško plovno pot za komercialni ladijski promet brez pristojbin.

Pred vojno je skozi ožino plulo 138 ladij na dan

Pomisleke glede pristojbin za prečkanje Hormuške ožine je spodbudila vojna na Bližnjem vzhodu, ki sta jo konec februarja z napadi na Iran sprožila Izrael in ZDA, nakar je Iran skoraj v celoti zaprl to pomorsko pot, ključno za izvoz energentov in drugih dobrin iz regije.

Ožino naj bi sicer odprli za promet v okviru dogovora o dvotedenski prekinitvi ognja, ki je bil dosežen v noči na sredo, vendar je iranska revolucionarna garda zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon posvarila ladjarje, da bo uničila vsako ladjo, ki bo poskušala prečkati ožino brez dovoljenja.

Ladijski prevozniki se zaradi nevarnosti še vedno izogibajo prečkanju ožine, skozi katero je pred vojno po navedbah BBC povprečno plulo 138 ladij na dan.

FOTO: AP

Iran je po navedbah britanske pomorske revije Lloyd's List vzpostavil "de facto sistem cestninskih postaj", v okviru katerega morajo plovila predložiti vso dokumentacijo, vključno z verigo lastništva, popolnim popisom tovora, seznamom članov posadke in končno destinacijo. Nato lahko pridobijo dovoljenje in prečkajo ozek nadzorovan koridor v spremstvu iranskih sil.

Teheran ob tem vztraja, da je ožina zaprta le za sovražnike - na čelu z Izraelom, ZDA in njihovimi zavezniki, medtem ko jo plovila iz prijateljskih držav, kot sta denimo Indija in Kitajska, lahko prečkajo v dogovoru s pristojnimi iranskimi oblastmi.

nafta sod Iran teheran pristojbina hormuška ožina

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI55

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kleos
09. 04. 2026 17.01
Torej na nafto ki jo prevaža tanker v vrednosti 2 milijonov bodo plača 10000. Vav res stroškovno nepredstavljivo. To je tk ko bi na za nakup 20000 dat 20001.
Odgovori
0 0
vinterJasmin
09. 04. 2026 16.58
Mislim o cem se zgovarjamo. Dejansko nam lopovi za proracun poberejo davkov vec v enem litru goriva
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
09. 04. 2026 16.51
A bo EU z Laynarco na čelu že uvedla sankcije proti Izraelu in ZDA zaradi zločinov proti človeštvu! Sam vprašam za prjatla Vladislava?
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
09. 04. 2026 16.49
Pravilno, še prenizko so ocenili, glede na 30 letne ameriške sankcije!
Odgovori
-1
0 1
Zmaga Ukrajini
09. 04. 2026 16.47
Za vse trdobučne russofiliće - Iran mora tako kot vse druge države spoštovati mednarodno pravo, in konec debate! Hormuška ožina spada v "Tranzitni prehod" (najbolj odprt režim), ki velja za večino pomembnih mednarodnih ožin: Hormuška ožina, Malajski preliv (Malacca), Gibraltar, Bab el-Mandeb, To je v bistvu avtocesta mednarodne trgovine in je nobena država ne sme omejevati. Zapora morske poti je lahko povod za vojno (kot npr. zaprtje Tiranske ožine l. 1967 - Egipt je blokiral dostop izraelskim ladjam, ta pa je razglasil "casus belli" - vojno napoved oz. je to dojemal kot povod za vojno).
Odgovori
+1
2 1
Luigi Taveri II.
09. 04. 2026 16.57
Seveda mora spoštovati mednarodno pravo....seveda v času miru.
Odgovori
-1
0 1
Pamir
09. 04. 2026 17.02
Mednarodno pravo, kakšne klobasaš rusofob.Napadena je suverena država proti mednarodnem pravu in v njej ne živi 10 milijonov američanov in Izraelcev kot Rusov v Donbasu Krimu.
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
09. 04. 2026 16.42
Mi ne rabimo Trumpa, pri nas je to počel Janša
Odgovori
+0
2 2
daiči
09. 04. 2026 16.34
Hja tko je in je zmer blo. Včas če si htel čez most si mogu plačat prehod. Tko to laufa že od vekomaj.
Odgovori
+0
2 2
zurc
09. 04. 2026 16.47
ja ,če si zgradil most in ga tudi vzdržaval.In kako iranci vzdržujejo morsko pot ?s tem da te obvarujejo pred smamim seboj?
Odgovori
+2
3 1
Alex82
09. 04. 2026 16.34
Evropa s svojo tišino in neodločnostjo trenutno izvaja moralni samomor v neposrednem prenosu. Medtem ko Bruselj pridiga o človekovih pravicah, ko gre za njegove politične sovražnike, se ob dogajanju v Gazi in na širšem Bližnjem vzhodu skriva za birokratskimi frazami, ki ne pomenijo nič. Ta famozna evropska hinavščina je dosegla vrhunec, ko se sporazumi o prosti trgovini z Izraelom ohranjajo nedotaknjeni, čeprav temeljijo na členih o spoštovanju človekovih pravic, ki so bili že tisočkrat poteptani. ​Resnica je preprosta in boleča. Evropski voditelji so talke lastnega strahu pred Ameriko, strahu pred zgodovinsko krivdo in predvsem strahu pred praznimi rezervoarji nafte. Še posebej pa Evropo boli dejstvo, da Iran zdaj izkorišča svojo strateško lego in v Hormuški ožini uvaja "cestnino" za vsak sodček tranzita. To, da mora Zahod zdaj Iranu dejansko plačevati za prehod energije, ki poganja njihovo udobje, je za bruseljske elite ponižujoča lekcija iz realpolitike. Za njih so civilne žrtve le statistika, ki jo je treba preživeti do naslednjih volitev, medtem ko je profit od prodaje orožja in tehnologije realnost, ki vrti svet. ​Mednarodno pravo je postalo le mrtva črka na papirju, ki se uporabi samo takrat, ko je treba kaznovati tiste, ki niso del zahodnega kluba. Evropa nima nobene pravice več nikomur soliti pameti o morali, dokler s svojo pasivnostjo in finančnimi vezmi neposredno omogoča uničenje, ki ga gledamo danes, hkrati pa trepeta pred vsakim iranskim centom, ki se mu zaračuna na poti do bencinske črpalke. To ni več diplomacija, to je sokrivda in popolna izguba hrbtenice.
Odgovori
+2
2 0
Luigi Taveri II.
09. 04. 2026 16.32
Samo petrodolar je treba opustiti pa bo mir na dolgi rok
Odgovori
-1
1 2
Pedro Lopez
09. 04. 2026 16.30
Le kje vsi vi brihtni ljudje živite, da tako vneto zagovarjate to cestninjenje? Le kdo navija za to, da žagajo vejo, na kateri sedi? Pa pustimo sedaj neko moraliziranje pri strani, Evropa ni sodelovala pri teh napadih.
Odgovori
-1
0 1
Odrešenik666
09. 04. 2026 16.33
Niti preprecila jih ni oz nismo. Razen Spanije ga ni bilo junaka, da bi dvignil glas. Molcati pomeni po tiho sodelovati in Trumpovo igrackanje placati.
Odgovori
+1
2 1
periot22
09. 04. 2026 16.39
Evropa je hinavsko sodelovala!
Odgovori
0 0
Samo navijač
09. 04. 2026 16.28
Pravilno. Vozijo po Iranskem dvorišču. Samo onesnazujejo jim okolje. Ves ta megalomanski tovor po njihovi zemlji. Zaracunat in vsaj malo zmanjsat. Ta denar pa naj namenijo za okolje. A vi bi pustili da vam vsak dan rovarijo po vasem dvorišču ??
Odgovori
+2
4 2
Sinner 666
09. 04. 2026 16.27
ma kam se ma evropa za vtikat. rus ma nafte dost. aja to pa negre
Odgovori
+4
4 0
Delboy Trotter
09. 04. 2026 16.26
Bravo Iran. Neupravičene sankcije in bombardiranje države je treba dobro zaračunati. Ves normalen svet je na vaši strani.
Odgovori
+4
5 1
periot22
09. 04. 2026 16.25
Pravilno evropski politični hlapci se pa naj zato zahvalijo nacistični Ameriki in Izraelu!
Odgovori
+4
5 1
Alex82
09. 04. 2026 16.24
Prej je bilo brezplačno pa ni bilo očitno v redu no zdaj neka plačajo evropske hinavske države👏
Odgovori
+0
2 2
Fluxx
09. 04. 2026 16.23
Trump se je zaplezal in vsi bomo zdaj to placali. Njegov ego kosta miljarde denarja in nesteto zivljenj
Odgovori
+7
8 1
Luigi Taveri II.
09. 04. 2026 16.23
Plačati bo treba v juanih
Odgovori
+3
3 0
Alex82
09. 04. 2026 16.22
Pošteno ni kaj👏
Odgovori
+3
3 0
GLAVAČ
09. 04. 2026 16.18
Za vse je kriva amerika,ki je zanetila vojno,dokler jih ni bilo tam,je bil mir
Odgovori
+8
9 1
Luigi Taveri II.
09. 04. 2026 16.25
Povsod je tako...ko jih bodo povsod nagnali domov se bodo urezali med sabo doma
Odgovori
+1
2 1
Don Matteo
09. 04. 2026 16.13
Kadar je v interesu zahoda se sklicuje na mednarodno pravo,drugače pa na zahodna pravila. Hormuška ožina pa je notranje teritiorjalno morje omana in irana in ne mednarodno morje.Torej bruseljski birokrati kamen v roke in v vojno z iranom za prost prehod.
Odgovori
+2
5 3
anatomija
09. 04. 2026 16.19
Zakaj potem Iran zapira tudi teritirujalno morje Omana ?
Odgovori
+0
1 1
Pedro Lopez
09. 04. 2026 16.31
V ožini obstajajo tudi mendarodne vode, brihta. Tako je urejeno pomirsko pravo.
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641