Tehnologijo sicer vključujemo v delo že stoletja. "Kar je danes drugače, je hitrost, s katero se to odvija, dramatični preskoki v tem, kako poteka proizvodnja," je dejala Sharan Burrow , generalna sekretarka Mednarodne konfederacije sindikatov (ITUC). Veščine in spretnosti, ki jih bodo morali delavci obvladati, bodo zelo drugačne. "Toda še vedno bomo imeli poljedelstvo, gradbeništvo, proizvodnjo in storitve," je prepričana. Se bo pa večina sektorjev najbrž prilagajala tako, da bo tehnologijo kombinirala z ljudmi. Pri tem lahko pričakujemo, da bodo vedno več dela opravljali stroji, roboti, računalniki ...

Število trenutnih delovnih mest naj bi se v naslednjih 10 letih zmanjšalo za 10 do 15 odstotkov. Hkrati pa se bo pojavilo od 10 do 20 odstotkov novih zaposlitev. "Razsežnosti in hitrosti sprememb ni mogoče napovedati. Spopadamo se z neznanim,"je dejala francoska ministrica za delo Muriel Penicaud . "Najbrž najbolj dramatična sprememba je, da se bo polovica zaposlitev občutno spremenila v naslednjih desetih letih," je poudarila.

Trenutno smo v nekakšnem tranzitnem obdobju, ki se kaže tudi v tem, da imamo na eni strani veliko brezposelnih, ljudi, ki ne najdejo službe, na drugi strani pa podjetja ne morejo najti kadrov z ustreznimi znanji in veščinami. "Podjetja danes lažje pridejo do denarja kot do usposobljenih delavcev," je dejala francoska ministrica za delo. Številni delavci, ki so ostali brez služb, so prepričani, da so žrtve globalizacije in tehnologije. "Za njih je to grožnja. Ko niste za volanom, se spremembe vedno zdijo kot grožnja," je pojasnila. Zato rešitev vidi v možnosti delavcev, da soodločajo o svoji profesionalni prihodnosti.

Nekatere vlade so že začele razmišljati v smeri, kako delavce pripraviti do tega, da se prešolajo oziroma nadgradijo svoje znanje in spretnosti. Francoska vlada med drugim delavce želi spodbuditi k dodatnemu usposabljanju tako, da bo vsakemu delavcu ponudila 500 evrov na leto za dodatno izobraževanje, ki si ga bo lahko sam izbral. V Singapurju pa imajo poseben sklad, ki je namenjen temu, da odrasle ljudi spodbujajo k dodatnemu izobraževanju.

"Ne moremo se zanašati na šolski sistem, saj bo trajalo preveč časa. V našem podjetju potrebujemo na vsake tri do pet let nova znanja, pri tako velikem podjetju pa ne moremo delavcev ves čas odpuščati in zaposlovati novih. To bi predstavljalo preveč motenj pri delu," je povedal Hans Vestberg, glavni izvršni direktor pri vodilnem ameriškem telekomunikacijskem podjetju Verizon Communications. Kot je poudaril, znotraj podjetja ugotavljajo veliko potrebo po dodatnem izobraževanju in izpopolnjevanju zaposlenih. "To pa je odvisno tudi od posameznikov znotraj podjetja," je dodal.

Vprašanje prekvalificiranja in dodatnega usposabljanja torej ni in ne bo le vprašanje ambicioznih posameznikov, temveč je ključno za vse – tako zaposlene kot podjetja. Toda številna podjetja še vedno vidijo prekvalificiranje, dodatno šolanje in usposabljanje zaposlenih kot strošek, namesto da bi na to gledali kot na investicijo, ugotavlja Alain Dehaze, izvršni direktor Adecco Group iz Švice. "Danes vsak zaposleni v štirih letih izgubi 30 odstotkov svojih znanj in spretnosti," je ponazoril pomen nenehnega izpopolnjevanja delavcev v hitro spreminjajočem se gospodarskem okolju.

Poročilo o "revoluciji prekvalifikacij", ki ga je za Svetovni gospodarski forum pripravilo podjetje Boston Consulting Group, ugotavlja, da bi 95 odstotkov od 1,4 milijona ameriških delavcev, ki bodo v naslednjem desetletju ostali brez služb, lahko prezaposlili na nova delovna mesta s podobnimi zadolžitvami, a boljšimi plačami. Vendar bi za prekvalifikacijo teh delavcev potrebovali 34 milijard dolarjev (približno 30 milijard evrov) – v povprečju okoli 24.000 dolarjev (21.000 evrov) na zaposlenega.