Telekom pojasnjuje: Dobavo elektrike opuščamo zaradi izteka pogodbe

"Konec letošnjega leta se Telekomu Slovenije izteka petletna pogodba o sodelovanju pri nakupu električne energije, zato smo se ob upoštevanju sprememb na trgu električne energije in doseženem približno dveodstotnem tržnem deležu zaradi racionalizacije poslovanja ter nadaljnjega osredotočanja na razvoj najsodobnejših IKT-storitev in rešitev odločili, da elektrike ne bomo več tržili, " so danes sporočili iz Telekoma Slovenije.

Danes so v Telekomu Slovenije pojasnili, da so še pred obvestilom, da opuščajo dobavo elektrike, za uporabnike iskali različne možnosti za optimalno rešitev. Ena je bila tudi ta, da bi odjemalce elektrike Telekoma Slovenije prevzel drug ponudnik. "To smo ponudili tudi družbi Gen-I, pogovori so potekali od avgusta dalje, a dogovor ni bil dosežen," so zatrdili v družbi, potem ko je Gen-I v sredo obsodila Telekomovo poslovno prakso in jo označila za nepošteno.

"Prenehanje dobave električne energije na naročniška razmerja za mobilne, fiksne in ostale komunikacijske storitve nima in ne bo imelo nobenega vpliva, uporabniki bodo še naprej imeli vse ugodnosti, ki so bile vezane na zaokroženo ponudbo z elektriko, za pomoč pri menjavi dobavitelja elektrike pa smo jim na voljo na brezplačni številki 080 8000 in info@telekom.si,"so še navedli v družbi.