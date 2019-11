Telekom izgubil v sporu z Grki glede Planet TV in mora plačati 17,5 milijona evrov

To so potrdili tudi v Telekomu Slovenije. "Skladno z medsebojno pogodbo sta bili pripravljeni cenitvi družbe tako s strani Telekoma kot s strani Antenne Slovenia. Ker je bila razlika v ceni velika, smo v Telekomu cenitvi ugovarjali in ker se stranki nista uspeli dogovoriti glede primerne vrednosti tretjinskega deleža, je drugi družbenik vložil zahtevo za arbitražo s sedežem v Ženevi," so izpostavili.

Kot so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije, so 31. oktobra prejeli zavezujočo odločitev arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice (ICC), ki je postopek vodilo zaradi določitve kupnine v okviru uveljavljanja prodajne opcije s strani družbe Antenna Slovenia za prodajo 34-odstotnega poslovnega deleža v Antenni TV SL družbi Telekom Slovenije.

V Telekomu so povedali, da je družbo pred arbitražnim razsodiščem zastopala švicarska odvetniška pisarna Umbricht. "Stroški zastopanja ter ekonomskih in pravnih strokovnjakov, ki jih je angažirala odvetniška pisarna, so znašali 1,2 milijona evrov, taksa za arbitražo 200.000 evrov, skupni stroški nasprotne stranke 1,1 milijona evrov, zamudne obresti do danes pa 2,8 milijona evrov," so zapisali za STA.

V MDS so danes znova opozorili na številna vprašanja, povezana z družbo Antenna TV SL, ki so na avgustovski skupščini ostala neodgovorjena. Od uprave Telekoma so javno zahtevali, naj delničarjem odgovori na vprašanja o tem, kdo so odgovorne osebe v tej zgodbi, koliko sredstev so Telekom in njegove odvisne družbe vložile v Antenno TV SL, kdo je nadziral njeno poslovanje ter kdo je vodil in nadziral postopek arbitraže.

Telekom Slovenije in Antenna Group sta skupno družbo, ki je upravljala televizijski program Planet TV, ki ga je leta 2012 začelo izdajati Telekomovo hčerinsko podjetje TSmedia, ustanovila februarja 2013. Konec leta 2016 je Telekom delež v tej družbi s prevzemom deleža od TSmedie in dokapitalizacijo povečal na 66 odstotkov.

Družba Telekom je v državi lasti. Država je imela konec septembra v njej 62,54-odstotni delež, Slovenski državni holding 4,25-odstotnega. Kapitalska družba je v družbi obvladovala 5,59 odstotka delnic, individualni domači in tuji delničarji 13,36 odstotka delnic, domače finančne družbe in skladi 4,11 odstotka, tuje pravne osebe 5,94 odstotka in domače pravne osebe 3,75 odstotka.