Telekom Slovenije s štirimi novimi nadzorniki

Skupščina, na kateri je bilo prisotnega 77,41 odstotka kapitala z glasovalno pravico, je Rozmana, ki je bil imenovan avgusta 2019, s potrebno tričetrtinsko večino odpoklicala z današnjim dnem. Černoša, Igličar, Kerin in Cerjak bodo štiriletni mandat začeli 22. januarja letos. V prvotnem sklicu je bil za nadzornika predlagan Boštjan Koler, ki pa je odstopil od kandidature, zato je Slovenski državi holding (SDH) v nasprotnem predlogu predlagal Černošo, sicer direktorja v družbi 2TDK.

Delničarji so nove nadzornike imenovali po tistem, ko so oktobra lani odstopili člani nadzornega sveta Aleš Šabeder, Barbara Cerovšek Zupančič in Bernarda Babič ter je novembra sodišče za nadomestne člane imenovalo Kolerja, Dimitrija Marjanoviča in Štefana Belingarja. Skupščina je prav tako s potrebno tričetrtinsko večino sprejela spremembe statuta. Z njimi so uvedli mandatarski sistem oblikovanja uprave – predsednika uprave bo imenoval nadzorni svet, druge člane uprave pa nadzorni svet na predlog predsednika uprave, razen delavskega direktorja, ki ga bo imenoval na podlagi predloga sveta delavcev.