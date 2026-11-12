Telekom Slovenije v devetih mesecih ustvaril 55,4 milijona čistega dobička

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni skupine znašal 205,7 milijona evrov, kar je sedem odstotkov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Dobiček iz poslovanja je medtem v medletni primerjavi porasel za devet odstotkov na 69,4 milijona evrov, je telekomunikacijski operater objavil na spletni strani Ljubljanske borze.

"V Sloveniji družba Telekom Slovenije upravlja največje fiksno in mobilno omrežje in priklop v svoje optično omrežje omogoča že več kot 518.000 slovenskim gospodinjstvom. S stalno nadgradnjo in modernizacijo celotnega omrežja z najnovejšimi tehnologijami postavlja temelje za nadaljnji razvoj, krepi konkurenčno prednost ter ustvarja tehnološko podporo za nadaljnje zagotavljanje varnih, zanesljivih in sodobnih telekomunikacijskih storitev, skladnih z najnovejšimi trendi in pričakovanji uporabnikov. S tehnologijo 5G tako pokriva 99,3 odstotka prebivalstva," so zadovoljni v Telekomu.

V prvih devetih mesecih so na ravni skupine, ki je imela konec septembra 3176 oziroma dva odstotka manj zaposlenih kot v enakem obdobju leto prej, za investicije namenili 146,6 milijona evrov.

Zaključni tečaj delnice Telekoma Slovenije je konec devetega meseca znašal 143,00 evra in je medletno porasel za 58,01 odstotka. Vrednost indeksa SBI TOP se je v enakem obdobju povečala za 23,76 odstotka, so poudarili pristojni.

Predstavili so tudi pričakovanja za celotno poslovno leto. V celotnem letošnjem letu na ravni skupine pričakujejo prihodke v višini 737,3 milijona evrov in čisti dobiček v višini 59,9 milijona evrov.

Ob tem pa so opozorili, da je podjetje edini operater v Sloveniji, ki je s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) reguliran na segmentu fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta. Tako je, četudi ni več vodilni operater na tem segmentu in dosega le 29-odstotni tržni delež, so zapisali. Poslujejo v okolju pretirane in nesorazmerne regulacije, kar zavira njihov razvojni potencial, so kritični. V tej luči so napovedali nadaljnja prizadevanja za uravnoteženo regulacijo.

Matična družba Telekom Slovenije je medtem v prvih devetih mesecih letos vknjižila 482,3 milijona evrov prihodkov in 59,7 milijona evrov čistega dobička. Prihodki so tako porasli za tri odstotke, dobiček pa za 69 odstotkov.

Nadzorni svet je nerevidirano poročilo o poslovanju skupine in družbe Telekom Slovenije obravnaval v sredo. Ob tem je prejel tudi odstopno izjavo nadzornika iz vrst zaposlenih Draga Kijevčanina. Ta se bo poslovil z dnem izvolitve novega člana, ki ga bo izvolil svet delavcev, so še sporočili iz družbe.