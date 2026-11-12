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Gospodarstvo

Telekom Slovenije v devetih mesecih ustvaril 55,4 milijona čistega dobička

Ljubljana, 12. 11. 2026 09.21 pred 45 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA Ne.M.
Hišne preiskave na Telekomu

Skupina Telekom Slovenije je v devetmesečju ustvarila 566,7 milijona evrov prihodkov in 55,4 milijona evrov čistega dobička, kar je štiri oziroma 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Rast prihodkov so pripisali predvsem rasti števila uporabnikov ter večji prodaji IT storitev in blaga v Telekomu Slovenije.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni skupine znašal 205,7 milijona evrov, kar je sedem odstotkov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Dobiček iz poslovanja je medtem v medletni primerjavi porasel za devet odstotkov na 69,4 milijona evrov, je telekomunikacijski operater objavil na spletni strani Ljubljanske borze.

Skupina, na čelu katere je Boštjan Košak, je imela konec septembra skupno 2.106.063 mobilnih maloprodajnih uporabnikov ter 337.691 fiksnih maloprodajnih širokopasovnih in TV priključkov.

Telekom Slovenije
Telekom Slovenije
FOTO: Bobo

"V Sloveniji družba Telekom Slovenije upravlja največje fiksno in mobilno omrežje in priklop v svoje optično omrežje omogoča že več kot 518.000 slovenskim gospodinjstvom. S stalno nadgradnjo in modernizacijo celotnega omrežja z najnovejšimi tehnologijami postavlja temelje za nadaljnji razvoj, krepi konkurenčno prednost ter ustvarja tehnološko podporo za nadaljnje zagotavljanje varnih, zanesljivih in sodobnih telekomunikacijskih storitev, skladnih z najnovejšimi trendi in pričakovanji uporabnikov. S tehnologijo 5G tako pokriva 99,3 odstotka prebivalstva," so zadovoljni v Telekomu.

V prvih devetih mesecih so na ravni skupine, ki je imela konec septembra 3176 oziroma dva odstotka manj zaposlenih kot v enakem obdobju leto prej, za investicije namenili 146,6 milijona evrov.

Zaključni tečaj delnice Telekoma Slovenije je konec devetega meseca znašal 143,00 evra in je medletno porasel za 58,01 odstotka. Vrednost indeksa SBI TOP se je v enakem obdobju povečala za 23,76 odstotka, so poudarili pristojni.

Predstavili so tudi pričakovanja za celotno poslovno leto. V celotnem letošnjem letu na ravni skupine pričakujejo prihodke v višini 737,3 milijona evrov in čisti dobiček v višini 59,9 milijona evrov.

Ob tem pa so opozorili, da je podjetje edini operater v Sloveniji, ki je s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) reguliran na segmentu fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta. Tako je, četudi ni več vodilni operater na tem segmentu in dosega le 29-odstotni tržni delež, so zapisali. Poslujejo v okolju pretirane in nesorazmerne regulacije, kar zavira njihov razvojni potencial, so kritični. V tej luči so napovedali nadaljnja prizadevanja za uravnoteženo regulacijo.

Matična družba Telekom Slovenije je medtem v prvih devetih mesecih letos vknjižila 482,3 milijona evrov prihodkov in 59,7 milijona evrov čistega dobička. Prihodki so tako porasli za tri odstotke, dobiček pa za 69 odstotkov.

Nadzorni svet je nerevidirano poročilo o poslovanju skupine in družbe Telekom Slovenije obravnaval v sredo. Ob tem je prejel tudi odstopno izjavo nadzornika iz vrst zaposlenih Draga Kijevčanina. Ta se bo poslovil z dnem izvolitve novega člana, ki ga bo izvolil svet delavcev, so še sporočili iz družbe.

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KOMENTARJI5

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Pajo_36
12. 11. 2026 10.35
seveda, bravo, zdej pa kanalizirat na Noro24, pa bomo kot Srbija.
Odgovori
0 0
Pinokio
12. 11. 2026 10.31
Bil sem njihov naročnik, ker pa nam niso 100 m od centrale želeli potegniti optiko, sem odšel k njihovemu konkurentu. In zdaj plačujem za optiko že 3. leto več kot polovico nižjo ceno, kot sem prej plačeval za bakreno napeljavo.
Odgovori
+1
1 0
Paradox
12. 11. 2026 10.15
Super, terenskih delavcev pa minimalno, in še to zaposleni preko s.p.-ja.. špara se, da se vodstvo lahko hvali z dobičkom in izplačilom letnih nagrad sebi in vrhu smetane Telekoma.
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+4
5 1
wsharky
12. 11. 2026 10.06
na Nora TV se že veselijo, bo kakšna donacija padla kot v prejšnji Janševi vladi?
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+2
4 2
flojdi
12. 11. 2026 10.05
???le kako jim to rata
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+0
1 1
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