Gospodarstvo

Telekom Slovenije z rastjo prihodkov, uporabnikov in prodaje

Ljubljana, 13. 11. 2025 10.04 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Skupina Telekom Slovenije je v devetmesečju ustvarila 546,5 milijona evrov prihodkov in 47,9 milijona evrov čistega dobička, kar je v obeh primerih tri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Rast prihodkov so pripisali tako rasti števila uporabnikov kot večji prodaji storitev s področja informacijskih tehnologij in večji prodaji blaga.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni skupine dosegel 192,7 milijona evrov, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. EBITDA marža na ravni skupine predstavlja 35,3-odstotni delež v prihodkih od prodaje. Dobiček iz poslovanja se je okrepil za pet odstotkov na 63,6 milijona evrov, so v skupini zapisali v poročilu o poslovanju, danes objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Rast prihodkov so pripisali povečanju števila uporabnikov in večji prodaje IT-storitev in blaga. Konec septembra so imeli skupno skoraj 2,17 milijona mobilnih maloprodajnih uporabnikov oziroma dva odstotka več kot konec septembra lani in skoraj 338.000 fiksnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov oziroma štiri odstotke več.

Za investicije so v skupini, na čelu katere je od oktobra 2022 Boštjan Košak, v prvih devetih mesecih namenili 135,4 milijona evrov. Kot so izpostavili, s stalno nadgradnjo in modernizacijo celotnega omrežja z najnovejšimi tehnologijami postavljajo temelje za nadaljnji razvoj, krepijo konkurenčno prednost ter ustvarjajo tehnološko podporo za nadaljnje zagotavljanje varnih, zanesljivih in sodobnih telekomunikacijskih storitev.

Boštjan Košak
Boštjan Košak FOTO: Jan Lukanović

S tehnologijo 4G tako pokrivajo 99 odstotkov prebivalstva, s tehnologijo 5G pa več kot 93 odstotkov prebivalstva. Letos bodo s 5G zagotovili 99-odstotno pokritost prebivalstva, so napovedali.

Objavili so tudi poslovne rezultate za matično družbo Telekom Slovenije. Ta je med januarjem in koncem septembra vknjižila 466,8 milijona evrov prihodkov in 35,3 milijona evrov čistega dobička, kar je dva oz. 38 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Izpostavili so še, da je družba Telekom Slovenije danes edini operater v Sloveniji, ki je s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) reguliran na segmentu fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta, kljub temu da ni več vodilni operater na tem segmentu in dosega samo 28,6-odstotni tržni delež.

Tudi v primerjavi z ostalimi evropskimi prvotnimi operaterji ima Telekom Slovenije znatno nižji tržni delež, so opozorili. "Primerjalna analiza regulacije prvotnih operaterjev v državah EU kaže na trend deregulacije telekomunikacijskih operaterjev. Telekom Slovenije tako evidentno posluje v okolju, v katerem pretirana in nesorazmerna regulacija zavira njegov razvojni potencial. Vsi aktualni tožbeni zahtevki operaterjev izhajajo iz napačne interpretacije položaja Telekoma Slovenije na trgu, ki ga regulacija umetno ohranja kot prevladujočega," so ostri.

Telekom Slovenije
Telekom Slovenije FOTO: Bobo

Takšno okolje po njihovih navedbah ustvarja pravno negotovost in povečuje stroške poslovanja, kar negativno vpliva na dobiček.

Zaključni tečaj delnice delnice Telekoma Slovenije je na zadnji trgovalni dan v septembru znašal 95 evrov. V devetmesečju je zabeležil 24,18-odstotno rast vrednosti. Z delnico telekomunikacijskega operaterja je bil v tem obdobju dosežen skupni promet brez svežnjev v višini 10,13 milijona evrov, kar je v celotnem borznem prometu z delnicami na Ljubljanski borzi predstavljalo 1,92-odstotni delež. Tržna kapitalizacija Telekoma Slovenije je na zadnji trgovalni dan v juniju letos znašala 620,87 milijona evrov.

V sredo je sicer zasedal tudi nadzorni svet Telekoma Slovenije, ki je predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu Roka Pleterška izvolil za namestnika predsednika nadzornega sveta.

telekom slovenije prihodek dobiček rast
Krkin čisti dobiček 15 odstotkov višji, napovedi pozitivne

