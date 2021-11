Telekom svojim naročnikom: konec leta prekinjamo dobavo elektrike

"Obveščamo vas, da bomo s 1. 1. 2022 prenehali z dobavo električne energije končnim uporabnikom. Da bo prehod k drugemu dobavitelju elektrike čim bolj enostaven, naročnikom, ki so imeli s Telekomom Slovenije sklenjeno tudi pogodbo o dobavi električne energije, priporočamo, da si čimprej poiščejo novega dobavitelja, pri tem pa lahko izbirajo s seznama dobaviteljev električne energije," so danes sporočili v Telekomu Slovenije in sporočilu priložili seznam dobaviteljev.

Vsem svojim uporabnikom so v Telekomu Slovenije za vse dodatne informacije in pomoč na voljo na brezplačni številki 080 8000.

Ob obvestilu, da naj vsi njihovi naročniki s postopkom izbire novega dobavitelja električne energije pričnejo čimprej, saj lahko prehod k drugemu dobavitelju traja dlje časa, tudi do mesec dni, pa se seveda ne opravičujejo za nevšečnosti in težave, ki so jih s prenehanjem dobave elektrike in poznim obvestilom povzročili. Namreč, vsi njihovi odjemalci elektrike morajo pogodbo z novim dobaviteljem električne energije skleniti najpozneje do 31. decembra.

Kaj pa, če jim to v roku ne uspe?

Uporabniki, ki ne bodo pravočasno sklenili pogodbe z novim dobaviteljem električne energije, bodo skladno z energetsko zakonodajo s 1. januarjem prihodnje leto prešli na sistem zasilne oskrbe. To pomeni, da jim bo dobavo električne energije zagotavljal SODO (Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo). A, pozor. Cena električne energije v sistemu zasilne oskrbe je višja od ponudb dobaviteljev električne energije, zato je še toliko bolj pomembno, da se menjava dobavitelja uredi čim prej.

Zakaj so se tako nenadoma odločili za prenehanje dobave električne energije, smo povprašali tudi Telekom Slovenije, a na njihova pojasnila še čakamo.

Prenehanje dobave električne energije na naročniška razmerja za mobilne, fiksne in ostale komunikacijske storitve nima in ne bo imelo nobenega vpliva, še navajajo v sporočilu za javnost.