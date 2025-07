Temu in Shein: komisar EU šokiran nad nevarnostmi in strupenostjo nekaterih izdelkov

Komisar EU za pravosodje Michael McGrath je izrazil pravi šok in zaskrbljenost nad toksičnostjo in nevarnostmi nekaterih izdelkov, ki jih prodajata Shein in Temu, poroča Guardian. Ker vsak dan v EU prispe kar 12 milijonov poceni paketov, se je Michael McGrath zavezal, da bo zatrl prodajo blaga, ki krši zakon. Zdaj čaka na rezultate skritih kupcev na ravni EU, da bi dodatno preveril že zbrane dokaze, da kitajski trgovci na drobno pogostokrat zaobidejo zakonodajo EU. Med najhujšimi primeri, ki jih je izpostavil McGrath, so bile otroške dude s kroglicami, ki zlahka odpadejo in predstavljajo nevarnost zadušitve, ker niso imele predpisane luknje, da bi dojenček, ki bi jo po nesreči pogoltnil, lahko še naprej dobival zrak.

Med drugim blagom, ki so ga poslanci Evropskega parlamenta navedli v poročilu, objavljenem ta mesec, so otroški dežni plašči s strupenimi kemikalijami, sončna očala brez UV-filtra in otroške kratke hlače z vrvicami, daljšimi od predpisane dolžine, ki povzročajo nevarnost spotikanja. Našli so tudi kozmetiko, ki vsebuje butilfenil metilpropional, ki ga je EU uvrstila na seznam kemikalij, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost, in je od leta 2022 prepovedan zaradi pomislekov, da vpliva na plodnost in razvoj ploda. Lani je britanska vlada potrošnikom naročila, naj zavržejo vse izdelke, ki vsebujejo to sestavino. "Šokiran sem nad tem in mislim, da imamo dolžnost zaščititi evropske potrošnike," je McGrath izpostavil za Guardian.

Nacionalni organi za varstvo potrošnikov pošiljajo hitra opozorila po vsej EU o nevarnih neživilskih izdelkih v okviru storitve Safety Gate . Lani je prejel rekordnih 4137 opozoril, od katerih se je več kot tretjina nanašala na kozmetiko, sledile pa so igrače, električni aparati, avtomobili in kemični izdelki. Medtem ko so potrošniške organizacije zaskrbljene zaradi varnosti, McGratha skrbi tudi, da platforme, ki so v zadnjih dveh letih postale izjemno priljubljene, škodujejo lokalnim podjetjem z nelojalno konkurenco.

Shein je, kot poroča Guardian, sporočil, da bo letos vložil 15 milijonov v pobude za skladnost in varnost, vključno z 2,5 milijona preizkusi kakovosti izdelkov in varnosti, ter da ima partnerstva s 15 testnimi centri. Dodali so, da so od lansiranja svoje tržnice odstranili 500 prodajalcev: "Pridobivanje in ohranjanje zaupanja naših potrošnikov je najpomembnejše in v celoti smo zavezani zagotavljanju varnosti in skladnosti izdelkov, ki jih ponujamo. Vsi naši prodajalci morajo upoštevati Sheinov kodeks ravnanja in stroge varnostne standarde ter upoštevati ustrezne zakone in predpise trgov, kjer poslujemo."

V Temuju pa zatrjujejo, da Temu jemlje varnost in skladnost izdelkov zelo resno. Imamo sistem preverjanja prodajalcev, proaktivnega spremljanja in odzivnih odstranitev za preprečevanje, odkrivanje in odstranjevanje nevarnih izdelkov: "Tesno sodelujemo s svetovno priznanimi organizacijami za testiranje in certificiranje – vključno s TÜV SÜD, Eurofins, SGS in Bureau Veritas – da bi zagotovili, da izdelki, ki jih ponujajo tretji prodajalci, izpolnjujejo varnostne in kakovostne standarde."