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Gospodarstvo

'Temu davek': padec letalskega tovora, rast skladišč in višje cene?

Bruselj, 17. 07. 2026 07.27 pred 1 uro 3 min branja 7

Avtor:
N.Š.
Temu

Novi evropski davek na poceni pošiljke iz držav zunaj Evropske unije že povzroča spremembe v logistiki kitajskih spletnih trgovcev. Po uvedbi davka se je letalski tovorni promet iz Kitajske in Hongkonga proti Evropi občutno zmanjšal, vendar analitiki opozarjajo, da to še ne pomeni tudi padca povpraševanja. Gre predvsem za "prilagoditve".

Po podatkih nizozemskega analitskega podjetja Rotate, ki spremlja letalski tovorni promet, se je kapaciteta neposrednih letalskih povezav med Kitajsko, Hongkongom in Evropo po uvedbi nove dajatve občutno zmanjšala. Zmanjšali naj bi tako število tovornih letov kot količino razpoložljivega prostora za prevoz paketov O spremembah poroča tudi madžarski gospodarski časnik Világgazdaság, navaja focus.de.

Največji upad so zabeležili na evropskih letališčih, ki predstavljajo pomembna vozlišča za pakete kitajskih spletnih trgovin. Letalski prevozniki so na nekaterih linijah odpovedali polete ali jih preusmerili na druge destinacije.

Po podatkih Rotate se je kapaciteta letalskega tovornega prometa iz Kitajske in Hongkonga zmanjšala za 19 odstotkov. Med 2. in 8. julijem je bila skupna kapaciteta na azijsko-evropskih progah za osem odstotkov nižja kot pred uvedbo ukrepa.

Največji padec je doživel Hongkong, kjer se je zmogljivost zmanjšala za 47 odstotkov, skoraj enako velik upad pa je zabeležilo tudi letališče v Budimpešti, kjer je znašal približno 45 odstotkov.

Analitiki ob tem opozarjajo, da zmanjšanje števila letov ne pomeni nujno tudi manjšega števila naročil, temveč predvsem hitro prilagajanje logističnih poti.

Nova dajatev bo sicer predstavljala dodaten vir prihodkov za Evropsko unijo. Države članice bodo obdržale 25 odstotkov pobranega zneska za stroške pobiranja, preostalih 75 odstotkov pa bo namenjenih proračunu EU.
Nova dajatev bo sicer predstavljala dodaten vir prihodkov za Evropsko unijo. Države članice bodo obdržale 25 odstotkov pobranega zneska za stroške pobiranja, preostalih 75 odstotkov pa bo namenjenih proračunu EU.
FOTO: Shutterstock

Od 1. julija letos za pošiljke iz držav zunaj EU v vrednosti do 150 evrov velja začasna dajatev v višini treh evrov za posamezno kategorijo izdelkov.

Če paket vsebuje več majic, znaša dajatev tri evre. Če je v isti pošiljki tudi ura ali drug izdelek iz druge kategorije, se dajatev poveča na šest evrov.

Ukrep naj bi veljal do 1. julija 2028, nato pa ga bodo predvidoma nadomestile običajne carine glede na vrsto izdelka.*

Kupci napovedujejo nekoliko manj naročil

Raziskava podjetja YouGov, v kateri je v Nemčiji sodelovalo več kot 10.000 odraslih, kaže, da bi novi stroški lahko vplivali tudi na nakupne navade.

Polovica dosedanjih kupcev kitajskih spletnih trgovin je odgovorila, da bi ob višjih stroških naročala redkeje, 15 odstotkov pa bi z nakupi povsem prenehalo. Le 22 odstotkov vprašanih pravi, da bodo nakupovali enako pogosto kot doslej.

Kljub temu se razcvet kitajskih platform za zdaj nadaljuje. Po podatkih nemškega združenja za e-trgovino (BEVH) azijske platforme že predstavljajo 5,3 odstotka celotnega nemškega spletnega trgovanja, njihovi prihodki pa rastejo za več kot 20 odstotkov letno.

Spletno nakupovanje
Spletno nakupovanje
FOTO: Dreamstime

Kitajski trgovci že spreminjajo logistiko

Po ocenah združenja bo imel novi ukrep le omejen dolgoročni učinek, saj največje platforme že pospešeno vzpostavljajo logistične centre v Evropi.

Namesto pošiljanja milijonov posameznih paketov bodo izdelke vse pogosteje pošiljale v zabojnikih, jih carinile ob vstopu v Evropsko unijo, nato pa kupcem dostavljale iz evropskih skladišč.

Podobno ocenjujeta tudi DHL in letališče Leipzig/Halle, kjer pričakujejo predvsem kratkoročno zmanjšanje letalskega prometa, ne pa trajnega upada.

Dražji izdelki?

Izogibanje novim dajatvam pa ima tudi svojo ceno. Potrošniki na družbenih omrežjih in spletnih forumih opozarjajo, da so enaki izdelki, označeni kot "odpremljeni iz EU", pogosto dražji od tistih, ki prihajajo neposredno iz Kitajske. 

Razlog je v višjih stroških skladiščenja, distribucije in delovne sile v Evropi, poleg tega so v ceno praviloma že vključene uvozne dajatve in drugi stroški, ki jih imajo trgovci ob uvozu blaga.

Na višje cene izdelkov iz evropskih skladišč pa lahko vpliva še en dejavnik. Del zalog namreč ne prihaja neposredno od proizvajalcev ali platform, temveč od evropskih posrednikov oziroma preprodajalcev, ki izdelke kupijo v večjih količinah in jih nato prodajajo prek evropskih skladišč. Ker vsak člen v dobavni verigi doda svojo maržo, so lahko cene enakih izdelkov višje kot pri neposrednem naročilu iz Kitajske.

Razlagalnik

Dobavna veriga predstavlja celoten proces prenosa izdelka od začetne surovine ali proizvajalca pa vse do končnega kupca. Vključuje vse vmesne korake, kot so nabava surovin, proizvodnja, skladiščenje, transport, distribucija in maloprodaja. Vsak člen v tej verigi opravlja določeno storitev ali predelavo, za kar običajno doda svojo maržo, kar posledično vpliva na končno ceno izdelka za potrošnika.

Letališča, ki delujejo kot logistična vozlišča, so ključna, ker omogočajo hiter pretovor blaga med različnimi vrstami prevoza, na primer iz letal na cestna vozila. Budimpešta je zaradi svoje geografske lege v osrčju Evrope postala strateška točka za vstop blaga iz Azije, saj omogoča učinkovito distribucijo paketov po celotni Evropski uniji. Takšna vozlišča so opremljena s carinskimi skladišči, kjer se opravijo vsi potrebni postopki za uvoz blaga v skupni evropski trg.

Carinjenje je uradni postopek, pri katerem državni organi preverijo blago, ki prehaja državno mejo, in določijo ustrezne dajatve, kot so carine in davki. Namen tega postopka je nadzor nad uvozom blaga, zagotavljanje varnosti potrošnikov ter zaščita domačega trga pred nelojalno konkurenco. Ko je blago ocarinjeno, se šteje za 'sproščeno v prosti promet', kar pomeni, da se lahko z njim prosto trguje znotraj carinskega območja, na primer znotraj Evropske unije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Na vrh Kupci napovedujejo nekoliko ma Kitajski trgovci že spreminjaj Dražji izdelki?
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KOMENTARJI7

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pingupingu
17. 07. 2026 09.08
Glavni razlog zakaj se nekdo odloči za nakup enakega izdelka po 3x višji ceni pri lokalnem prodajalcu je dobavljivost - takoj, ta trenutek. V času Aliexpressa je bil standard nekaj tednov, Temu je to pospešil na 7-10 dni, kar je še vedno relativno dolgo. Zaradi carin sedaj sledi rahel upad impulzivnih nakupov "ovitkov za 20centov", a ko bojo kitajci postavili en kup skladišč v "cenejših" državah EU, takrat bojo naročila šele ponorela, ker bo cena morda rahlo višja kot sedaj iz Kitajske, ampak dostavni čas (par dni) skoraj enak lokalnim spletnim trgovinam, ki bodo izgubila še to edino prednost. S to carino EU bolj kot ne odpira vrata "trojanskemu konju"...
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0 0
pravica1
17. 07. 2026 09.07
Mah, ce bi naredili v evropi podobne izdelke, bi kupil “domace”, da mi preprodajajo pa isto robo za 3-5x ceno izdelka pa bomo podpirali kitajce 🤷‍♂️
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+1
1 0
peT99
17. 07. 2026 09.09
Saj to je poanta vsega - zaščita "box pusherjev", ki nas nategujejo s svojimi maržami in posredovanjem... "dobavna veriga" je cvet ki je zrastel v evropi... ker ljudje drugače kot s "preprodajo" ne znajo služiti...
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0 0
Yon Dan
17. 07. 2026 09.06
Še en ukrep satanistične, neonacistične EU proti svojim ljudem. Edini namen je spet prizadeti lastne ljudi, uživati v trpljenju ljudi.
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+1
1 0
peT99
17. 07. 2026 09.04
Srednjeveška fevdalna evropa se pač vztrajno bori proti temu, da bi bile vse dobrine dostopne vsem. Evropa ne zna funkcionirati brez "plemstva" in tlačanov; dan danes = korupcije in izkoriščanja. V srednjem veku je nekako šlo... dan danes ob vsej tehnologiji Kitajci pač te sisteme rušijo...
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+1
1 0
peT99
17. 07. 2026 09.07
In ne naivno misliti, da je "made in eu" kaj boljše kot "made in china" - velikokrat gre za "prepakirane" izdelke iz Kitajske.... avto industrija, oblačila, tehnologija... 3/4 zadev je narejenih na Kitajskem in v EU samo "sestavljeno" skupaj... gre se samo za zaščito privbiligiranih neinovativnih, staromodnih eu "biznismenov" - box pusherjev....
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0 0
travc
17. 07. 2026 08.53
Seveda za narod z manj denarja je treba nagajat.
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+2
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