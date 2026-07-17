'Temu davek': padec letalskega tovora, rast skladišč in višje cene?

Po podatkih nizozemskega analitskega podjetja Rotate, ki spremlja letalski tovorni promet, se je kapaciteta neposrednih letalskih povezav med Kitajsko, Hongkongom in Evropo po uvedbi nove dajatve občutno zmanjšala. Zmanjšali naj bi tako število tovornih letov kot količino razpoložljivega prostora za prevoz paketov O spremembah poroča tudi madžarski gospodarski časnik Világgazdaság, navaja focus.de. Največji upad so zabeležili na evropskih letališčih, ki predstavljajo pomembna vozlišča za pakete kitajskih spletnih trgovin. Letalski prevozniki so na nekaterih linijah odpovedali polete ali jih preusmerili na druge destinacije. Po podatkih Rotate se je kapaciteta letalskega tovornega prometa iz Kitajske in Hongkonga zmanjšala za 19 odstotkov. Med 2. in 8. julijem je bila skupna kapaciteta na azijsko-evropskih progah za osem odstotkov nižja kot pred uvedbo ukrepa. Največji padec je doživel Hongkong, kjer se je zmogljivost zmanjšala za 47 odstotkov, skoraj enako velik upad pa je zabeležilo tudi letališče v Budimpešti, kjer je znašal približno 45 odstotkov. Analitiki ob tem opozarjajo, da zmanjšanje števila letov ne pomeni nujno tudi manjšega števila naročil, temveč predvsem hitro prilagajanje logističnih poti.

Nova dajatev bo sicer predstavljala dodaten vir prihodkov za Evropsko unijo. Države članice bodo obdržale 25 odstotkov pobranega zneska za stroške pobiranja, preostalih 75 odstotkov pa bo namenjenih proračunu EU. FOTO: Shutterstock

Od 1. julija letos za pošiljke iz držav zunaj EU v vrednosti do 150 evrov velja začasna dajatev v višini treh evrov za posamezno kategorijo izdelkov. Če paket vsebuje več majic, znaša dajatev tri evre. Če je v isti pošiljki tudi ura ali drug izdelek iz druge kategorije, se dajatev poveča na šest evrov. Ukrep naj bi veljal do 1. julija 2028, nato pa ga bodo predvidoma nadomestile običajne carine glede na vrsto izdelka.*

Kupci napovedujejo nekoliko manj naročil

Raziskava podjetja YouGov, v kateri je v Nemčiji sodelovalo več kot 10.000 odraslih, kaže, da bi novi stroški lahko vplivali tudi na nakupne navade. Polovica dosedanjih kupcev kitajskih spletnih trgovin je odgovorila, da bi ob višjih stroških naročala redkeje, 15 odstotkov pa bi z nakupi povsem prenehalo. Le 22 odstotkov vprašanih pravi, da bodo nakupovali enako pogosto kot doslej. Kljub temu se razcvet kitajskih platform za zdaj nadaljuje. Po podatkih nemškega združenja za e-trgovino (BEVH) azijske platforme že predstavljajo 5,3 odstotka celotnega nemškega spletnega trgovanja, njihovi prihodki pa rastejo za več kot 20 odstotkov letno.

Spletno nakupovanje FOTO: Dreamstime

Kitajski trgovci že spreminjajo logistiko

Po ocenah združenja bo imel novi ukrep le omejen dolgoročni učinek, saj največje platforme že pospešeno vzpostavljajo logistične centre v Evropi. Namesto pošiljanja milijonov posameznih paketov bodo izdelke vse pogosteje pošiljale v zabojnikih, jih carinile ob vstopu v Evropsko unijo, nato pa kupcem dostavljale iz evropskih skladišč. Podobno ocenjujeta tudi DHL in letališče Leipzig/Halle, kjer pričakujejo predvsem kratkoročno zmanjšanje letalskega prometa, ne pa trajnega upada.

Dražji izdelki?

Izogibanje novim dajatvam pa ima tudi svojo ceno. Potrošniki na družbenih omrežjih in spletnih forumih opozarjajo, da so enaki izdelki, označeni kot "odpremljeni iz EU", pogosto dražji od tistih, ki prihajajo neposredno iz Kitajske. Razlog je v višjih stroških skladiščenja, distribucije in delovne sile v Evropi, poleg tega so v ceno praviloma že vključene uvozne dajatve in drugi stroški, ki jih imajo trgovci ob uvozu blaga. Na višje cene izdelkov iz evropskih skladišč pa lahko vpliva še en dejavnik. Del zalog namreč ne prihaja neposredno od proizvajalcev ali platform, temveč od evropskih posrednikov oziroma preprodajalcev, ki izdelke kupijo v večjih količinah in jih nato prodajajo prek evropskih skladišč. Ker vsak člen v dobavni verigi doda svojo maržo, so lahko cene enakih izdelkov višje kot pri neposrednem naročilu iz Kitajske.