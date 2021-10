Teš 6 ponovno sinhroniziran z omrežjem

Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6), ki je bil v noči na soboto zaustavljen zaradi preventivnega pregleda kondenzatorja in pripadajočih sistemov, so zjutraj ponovno sinhronizirali z elektroenergetskim omrežjem. Med pregledom so odkrili netesnost, ki so jo v sredo odpravili, so sporočili iz Teša.

icon-expand TEŠ 6-5 FOTO: Bobo "Vzrok za zaustavitev ni bila netesnost labirintnih tesnil turbine, kot smo sprva sumili, ampak netesnost na kompenzatorju med turbino in kondenzatorjem. Po izvedenih testiranjih je bila včeraj odkrita netesnost odpravljena, tako da blok 6 ponovno obratuje," so zapisali v sporočilu za javnost. V času zaustavitve je bila proizvodnja električne energije in toplote za Šaleško dolino zagotovljena z obratovanjem bloka 5 ter plinskima enotama. Pred tem je bil Teš 6 nazadnje zaustavljen septembra, in sicer zaradi napake na elektro filtru. Prav tako je bil letos šesti blok zaradi napake ustavljen aprila, ker so ugotovili netesnosti hidravličnega olja varnostno reducirne postaje. Ustavili so ga tudi maja zaradi remonta. Povprečna razpoložljivost šestega bloka je bila sicer zadnja tri leta 97-odstotna. PREBERI ŠE Nepredvidena zaustavitev Teš 6