Teš 6 ponovno zagnali decembra, začeli uvažati indonezijski premog

Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) bodo ponovno zagnali v začetku decembra. Teš 6 so s ciljem privarčevati premog za zimske mesece, ko bodo potrebe po energiji večje in bo uvoz elektrike predvidoma dražji kot zdaj, iz omrežja začasno izklopili 14. oktobra. Zaradi energetske krize so se odločili so se tudi za uvoz premoga.

S premogom je treba varčevati zaradi ponavljajočih se geomehanskih težav Premogovnika Velenje in posledic prvih ukrepov za opuščanje rabe premoga. Po navedbah rudnika izkop premoga trenutno poteka na odkopni plošči D k.-110, ki je po planiranem zaključku odkopavanja na odkopni plošči B k.-110 edina aktivna. icon-expand Teš in Premogovnik Velenje FOTO: Dejstva Zaradi energetske krize je padla odločitev za uvoz premoga, dokler Premogovnik Velenje izkopa ne bo uspel povečati na zadovoljivo raven. Premogovnik Velenje je medtem na podlagi analize okoljske in tehnološke sprejemljivosti premogov za potrebe Teša s švicarskim trgovcem Petraco Oil Company iz Lugana sklenil dve pogodbi za uvoz indonezijskega premoga. Okvirna vrednost prve pogodbe brez davka znaša 42,5 milijona dolarjev (40,96 milijona evrov), vrednost druge pogodbe pa je 7,9 milijona dolarjev (7,61 milijona evrov). Podatka o tem, koliko premoga bodo dobili za omenjeno ceno, v premogovniku niso razkrili. So pa dodali, da potekajo pogovori za dodatne dobave energenta z dobavitelji z območja Balkana in vzhodne Evrope. Zaradi pomanjkanja velenjskega, testirajo šest drugih vrst premoga Teš je po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja opravil tudi že postopke testiranja 10.000 ton indonezijskega premoga. Preliminarni rezultati projektanta kotla za indonezijski premog so pokazali, da je premog za testiranje sosežiga z lignitom ustrezen, so sporočili. Teš testira tudi pet drugih vrst premoga, ki imajo enako ali boljšo kurilno vrednost ter podobno kemijsko sestavo kot velenjski lignit. Ko bo test posamezne vrste premoga zaključen, bo Teš Premogovniku Velenje predstavil elaborat z rezultati testiranja. PREBERI ŠE Šesti blok Teša bo predvidoma ustavljen do konca meseca Ob oktobrski ustavitvi šestega bloka je bilo sicer predvideno, da bo ta v mirovanju do 2. novembra, že takrat pa so omenjali možnost podaljšanja ustavitve do konca novembra. Do zaustavitve šestega bloka je prišlo v času, ko je potekal remont Nuklearne elektrarne Krško. Ta je medtem od začetke tega meseca spet priključena na elektroenergetski sistem in obratuje.