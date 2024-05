Teš 6 še naprej ostaja v mirovanju

Vzdrževalna dela so po navedbah družbe uspešno opravili, a je blok prejšnji ponedeljek, ko naj bi ga po napovedih znova priključili v omrežje, ostal v mirovanju. Razmere na trgu so elektrike so namreč ugodne in je elektriko ceneje kupovati. Tako bo blok ustavljen vsaj še do prihodnjega tedna.

V času zaustavitve bloka 6 elektriko za potrebe elektroenergetskega omrežja Slovenije in toplote za Šaleško dolino zagotavljajo z blokom 5 in plinskimi enotami.

Teš je je do tokratne zaustavitve neprekinjeno deloval 116 dni, kar je rekord za katerega od blokov v zgodovini Teša. Šesti blok so pred tem ustavili novembra lani zaradi okvare na transportu žlindre kotla bloka.

Teš je letos do ustavitve proizvedel 1051 gigavatnih ur (GWh) električne energije, od tega šesti blok 1039 GWh. Proizvedel je tudi 123 GWh toplotne energije za Šaleško dolino, od tega šesti blok 119 GWh.