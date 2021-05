Teš 6 v drugi redni remont

"Predviden obseg del zajema remontna dela na vseh sistemih tehnološke enote, čiščenja dimnih plinov in skupnih naprav, tj. kotlovske naprave, turbinske naprave, sistema dogorevanja, sistema čiščenja dimnih plinov, sistema stranskih produktov in sistema skupnih naprav. Izvedla se bodo že tudi prva dela na področju pogodbe o dolgoročnem vzdrževanju in digitalizaciji bloka 6," je povedal tehnični direktor Teša Branko Debeljak.

V okviru remonta bodo opravili redna vzdrževalna dela po programu proizvajalcev opreme in tudi nekatera garancijska popravila.

V remontnih delih bodo sodelovali zaposleni v Tešu in okoli 380 zunanjih izvajalcev. Zaradi epidemiološke situacije bodo morali vsi sodelujoči dosledno upoštevati navodila za varno delo, ki so v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in internimi navodili družbe.

Šesti blok, ki po navedbah družbe velja za najsodobnejšo termoenergetsko proizvodno enoto v tem delu Evrope, letno proizvede približno tretjino električne energije v celotni slovenski proizvodnji. Od začetka obratovanja leta 2015 do 6. maja 2021 je proizvedel 19.573 gigavatnih ur (GWh) električne enegije ter 1683 GWh toplotne energije za Šaleško dolino, od tega letos 1237 GWh električne in 152 GWh toplotne energije, so navedli v družbi.

Prvi redni remont bloka 6 so izvedli med 7. majem in 3. julijem 2018.