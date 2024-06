TEŠ 6 znova priključen na omrežje

TEŠ 6 so v sredo ponovno sinhronizirali z elektroenergetskim omrežjem. V času zaustavitve bloka 6 je bila proizvodnja električne energije za potrebe elektroenergetskega omrežja in toplote za Šaleško dolino zagotovljena z obratovanjem ene plinske enote, so sporočili iz Termoelektrarne Šoštanj.

TEŠ je po njihovih navedbah letos, do vključno včeraj, proizvedel 1.078 GWh električne energije in 137 GWh toplotne energije. Za to proizvodnjo so porabili slabih 896.000 ton domačega in dobrih 14.000 ton tujega premoga, dobrih 20.000 ton biomase ter dobrih 6.121.000 normnih kubičnih metrov plina.