Teš zahteva 40-odstotno podražitev toplotne energije

Kot so danes sporočili iz Komunalnega podjetja Velenje, se je svet ustanoviteljev na današnji seji seznanil z izračuni in vplivi morebitnega povišanja nakupne cene toplotne energije v Tešu na variabilni del cene pri končnih uporabnikih. Zaradi povišanja bi se kljub racionalizaciji njihovega poslovanja povišal variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike v Šaleški dolini.