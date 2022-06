Musk bo odpustil 10 odstotkov zaposlenih

Podjetje Tesla je zaradi ukrepov, ki so več mesecev veljali v Šanghaju, imelo težave s ponovnim zagonom produkcije avtomobilov ter z dobavo in izvozom izdelkov, prav tako je na delniških trgih upadla njihova vrednost, na ameriškem za tri odstotke. Povpraševanje po njihovih in ostalih električnih avtomobilih ostaja visoko. Musk svojih skrbi ne utemeljuje natančneje, niti se še ni odzval na dodatna vprašanja novinarjev.