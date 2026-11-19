Nemška organizacija TÜV je objavila najnovejše poročilo o tehničnem stanju avtomobilov, ki razkriva velike razlike med posameznimi proizvajalci in modeli. Poročilo TÜV-Report 2027 temelji na analizi 9,7 milijona rednih tehničnih pregledov v Nemčiji. Zajema 200 modelov, med katerimi je tudi 26 povsem električnih avtomobilov. Podatki kažejo, da se je splošno tehnično stanje vozil v primerjavi s prejšnjim poročilom nekoliko izboljšalo, vendar so razlike med posameznimi modeli še vedno izrazite. Pri 20,9 odstotka pregledanih vozil so ugotovili resne ali nevarne pomanjkljivosti, zaradi katerih niso takoj opravila tehničnega pregleda. To je 0,6 odstotne točke manj kot leto prej. Dodatnih 12,4 odstotka avtomobilov je imelo manjše pomanjkljivosti, 66,7 odstotka pa jih je pregled opravilo brez ugotovljenih napak. To pomeni, da so pri približno vsakem tretjem avtomobilu odkrili vsaj eno pomanjkljivost, pri več kot vsakem petem pa je bila ta dovolj resna, da je bilo treba napako odpraviti in vozilo ponovno pripeljati na pregled.

Mazda CX-60 zmagovalka, med najboljšimi tudi električni avtomobili

Najboljši rezultat med dve do tri leta starimi avtomobili je dosegla Mazda CX-60. Pri tem športnem terencu so resne pomanjkljivosti ugotovili pri le 2,3 odstotka pregledanih vozil. Na drugem mestu je Mercedes GLA z 2,9 odstotka, na tretjem pa električna Mazda MX-30 s 3,0 odstotka. Mazda je tako že drugo leto zapored osvojila prvo mesto. Lani je bila najuspešnejša Mazda 2, letos pa je japonski proizvajalec na zmagovalni oder uvrstil kar dva modela. Električna Mazda MX-30 je obenem dosegla najboljši rezultat med električnimi avtomobili. Dobro so se odrezali tudi Audi Q8 e-tron s 3,2 odstotka, električni Mini Cooper SE s 3,3 odstotka in Mercedes EQA s 3,5 odstotka. Med desetimi najboljšimi dve do tri leta starimi avtomobili so tako kar štirje električni modeli.

Tehnični pregled FOTO: Bobo

Tesla Model Y z najslabšim rezultatom po letu 2015

Na drugem koncu lestvice je Tesla Model Y. Pri 18,5 odstotka pregledanih dve do tri leta starih vozil tega modela so ugotovili resne pomanjkljivosti. Lani je ta delež znašal 17,3 odstotka. Največ težav so pregledniki odkrili pri podvozju, predvsem pri obesah koles in zglobih, pogoste so tudi težave z zavornimi koluti. Nadpovprečno pogosto so se pojavljale tudi težave s sprednjimi lučmi. Pregledane Tesle Model Y so sicer imele v povprečju prevoženih 58.000 kilometrov, medtem ko je povprečje vseh vozil v tej starostni skupini znašalo 47.000 kilometrov. Med najslabše ocenjenimi mladimi rabljenimi avtomobili se je uvrstil tudi MG4. Gre za prvi avtomobil kitajskega proizvajalca, ki je bil vključen v statistiko TÜV. Pri 16 odstotkih dve do tri leta starih primerkov so ugotovili resne pomanjkljivosti, kar je pomenilo predzadnje mesto, tik pred Teslo Model Y. Največja težava so zavore.

Audi Q8 e-tron najboljši med štiri do pet let starimi avtomobili

Električni avtomobili so se dobro odrezali tudi v naslednji starostni skupini. Med štiri do pet let starimi vozili je najboljši rezultat dosegel Audi Q8 e-tron, pri katerem so resne pomanjkljivosti ugotovili pri samo 3,3 odstotka pregledanih primerkov. Med uspešnejšimi so bili tudi Peugeot e-2008 s 5,5 odstotka, Renault Twingo Z.E. s 5,7 odstotka, Mazda MX-30 s 6,1 odstotka in Fiat 500e s 6,7 odstotka. Slabše se je odrezal Renault Zoe, eden prvih množično razširjenih električnih avtomobilov. Pri osem do devet let starih primerkih je delež resnih pomanjkljivosti znašal 23 odstotkov, medtem ko je povprečje te starostne skupine 17,4 odstotka. Največ težav so ugotovili pri podvozju in zavorah.

Pri starejših avtomobilih izstopa Volkswagen T-Roc

Med starejšimi rabljenimi avtomobili se je posebej dobro odrezal Volkswagen T-Roc. V starostni skupini od šest do sedem let je zmagal s 6,1-odstotnim deležem resnih pomanjkljivosti, med osem do devet let starimi avtomobili pa z 9,4 odstotka. Med deset do enajst let starimi avtomobili sta si prvo mesto razdelila Mercedes GLA in Volkswagen Golf Sportsvan, oba s 13,5 odstotka. V skupini od 12 do 13 let je bil najboljši Mercedes GLE oziroma njegov predhodnik ML, pri katerem so resne napake ugotovili pri 17,2 odstotka pregledanih vozil. Mercedes je zmagal tudi v primerjavi dolgoročne kakovosti med proizvajalci. Pri deset do enajst let starih vozilih je imel povprečno 18 odstotkov resnih pomanjkljivosti, Toyota 18,7 odstotka, Audi pa 19,6 odstotka. Na dnu posameznih starostnih kategorij so se znašli tudi nekateri zelo priljubljeni modeli. Med štiri do pet let starimi avtomobili sta na zadnjem mestu BMW serije 1 in 2 z 21,8-odstotnim deležem resnih pomanjkljivosti. Pri osem do devet let starih vozilih je najslabši rezultat dosegel Dacia Duster z 28,3 odstotka. Med deset do enajst let starimi avtomobili je na zadnjem mestu Dacia Sandero z 32,2 odstotka. Pri 12 do 13 let starih avtomobilih pa je največ težav povzročal Nissan Qashqai, pri katerem so resne pomanjkljivosti ugotovili pri 35,5 odstotka pregledanih vozil. V začetku leta 2026 je bila povprečna starost osebnega avtomobila v Nemčiji 10,9 leta, medtem ko je leta 2015 znašala devet let.

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