Tesla objavila katastrofalne rezultate: Musk odslej manj pri Trumpu

Tesla je po zaprtju borze objavila četrtletne rezultate. Ti pa so porazni. Zabeležili so brutalen padec dobička, prodaje in dobav najbolj priljubljenih modelov. Skupni prihodki Muskovega podjetja so v tem obdobju padli za kar 9,4 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani. Vlagateljem pa Musk sporoča: 'Nismo na rodu prepada.' Napovedal je, da se bo odslej bolj posvetil vodenju podjetja kot preživljanju časa z ameriškim predsednikom.

OGLAS

Tesla je v prvem četrtletju letošnjega leta zaslužila 409 milijonov dolarjev (359.04 milijonov evrov) čistega dobička oziroma 0,12 (0,11 evra) dolarja na delnico, potem ko je v enakem četrtletju lani zaslužila 1,39 milijarde dolarjev (1,22 milijarde evrov) čistega dobička oziroma 0,41 dolarja (0,36 evra) na delnico.

Musk FOTO: AP icon-expand

Prihodki so znašali 19,3 milijarde dolarjev (16,9 milijarde evrov), kar je devet odstotkov manj kot v prvem četrtletju lani. Prihodki od prodaje avtomobilov so padli za 20 odstotkov, prihodki od trgovanja z energijo pa so narasli za 67 odstotkov. Tesla je dobila 595 milijonov dolarjev (522 milijonov evrov) od drugih avtomobilskih podjetij za ogljične kredite. Brez tega bi Tesla posloval z izgubo. V prvem četrtletju je Tesla prodajalcem dostavila 13 odstotkov manj vozil kot v enakem obdobju lani, saj je Muskova udeležba v Trumpovi vladi po svetu vzbudila odpor. Tesla se sooča s protesti po ZDA in Evropi, nekatere prodajalne in polnilne postaje pa so bile poškodovane ali celo zažgane.

Za vladne zadeve le še dan ali dva na teden

"Količina časa, ki ga posvečam Doge, se bo najverjetneje prihodnji mesec bistveno zmanjšala," je dejal v torek. Napovedal je, da bo za vladne zadeve namenil le še dan ali dva na teden, "dokler bo to želel predsednik (Donald Trump) in dokler bo to koristno". Muskovo sodelovanje v vladi je poleg vse močnejše konkurence na tem trgu glavni razlog za padec prodaje avtomobilov Tesle.

Opravičilo za porazne rezultate: krivi izgubljeni tedni v tovarnah in umetna inteligenca

V pismu vlagateljem se je podjetje poskušalo 'opravičiti' za katastrofalno stanje. Podjetje je ob objavi rezultatov v torek sporočilo, da so dobiček med drugim prizadele velikodušne promocije in štirje izgubljeni tedni v tovarnah, kjer so se pripravljali na izdelavo posodobljenega modela Y, kakor tudi povečana vlaganja v umetno inteligenco. Tesla namerava junija v teksaškem Austinu zagnati prvo podjetje avtonomnih taksijev brez voznika. Tesla se spopada tudi s 25-odstotnimi carinami na uvoz avtomobilov, ki jih je uvedel Trump. Tesla izdeluje avtomobile v Teksasu in Kaliforniji, vendar sestavne dele uvaža. Musk na družbenih omrežjih ni bil videti preveč zaskrbljen zaradi slabih številk. Na svojem X računu je objavil skomigajoč emoji in video, v katerem trdi, da je vsaka reklama dobra reklama. Gre za starejši video, v katerem se spominja, da so naslovnice časopisov tri leta zapored blatile Teslo, a je njihova prodaja potem rasla. Vlagateljem pa je sporočil, da 'nismo na robu propada'. Trdi, da so četrtletja za Teslo tradicionalno šibkejša, ker potencialne stranke po njegovih besedah ne želijo testirati avtomobilov sredi snežnega meteža.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči