Tesla s prvim padcem četrtletnih prihodkov po letu 2020

V prvem lanskem četrtletju so pri Tesli zabeležili 2,51 milijarde dolarjev (20,1 milijarde evrov) dobička in 23,33 milijarde dolarjev (21,8 milijarde evrov) prihodkov, za prvo letošnje trimesečje pa so analitiki pričakovali prihodke v višini 22,15 milijarde dolarjev (20,7 milijarde evrov).

Za tekoče leto podjetje sprva ni podalo posebnih napovedi za dobavo vozil, vendar pričakuje, da se bo hitrost rasti v primerjavi z letom 2023 občutno upočasnila. Vodja Tesle Elon Musk za letošnje leto pričakuje rast prihodkov.

So se pa za več kot 11 odstotkov okrepile delnice Tesle, potem ko so se v podjetju zavezali, da bodo pospešili načrte za bolj cenovno dostopen električni avtomobil.