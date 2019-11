Tesla zaradi brexita tovarno namesto v Veliki Britaniji odpira v Nemčiji

Zaradi brexita je svoje sedeže iz Združenega kraljestva v druge evropske države že prestavilo nekaj velikih podjetij in bank. Kot kaže, pa se jim bo pridružilo tudi visokotehnološko podjetje Tesla. Prvi mož Tesle Elon Musk je namreč dejal, da so se v podjetju zaradi negotovosti glede brexita odločili, da svojo prvo evropsko tovarno odprejo v Nemčiji in ne v Veliki Britaniji. Razkril je, da bodo tovarno, v kateri bodo proizvajali baterije za električne avtomobile, odprli v predmestju Berlina.

"Zaradi brexita je preveč tvegano postaviti veliko tovarno v Združenem kraljestvu," je za Auto Express priznal Musk. Poleg tovarne baterij namerava Tesla v Berlinu odpreti tudi svojo evropsko bazo za raziskave in razvoj. Načrte v Evropi je Musk razkril na podelitvi nagrad v avtomobilski industriji, ki jo je priredil nemški Bild. Musk je dejal: "Nekateri najboljši avtomobili na svetu so izdelani v Nemčiji. Vsi vedo, da je nemški inženiring izjemen, zagotovo, in to je eden od razlogov, zakaj bomo svojo evropsko gigatovarno zgradili v Nemčiji. Prav tako bomo v Berlinu odprli center za inženiring in dizajn."

Poleg baterij za električna vozila namerava Tesla v Berlinu proizvajati tudi Model 3 in Model Y svojih vozil. Proizvodnja naj bi se začela leta 2021. "V Berlin prihajam pogosto – Berlin je zakon," je še dejal Musk.