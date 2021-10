Tesli naročilo za 100.000 vozil in prvo mesto na septembrski lestvici najbolj prodajanih vozil

To je največje naročilo električnih vozil doslej, za družbo Tesla pa naj bi pomenilo približno 4,2 milijarde dolarjev prihodkov, so za Bloomberg razkrili viri, ki so sicer želeli ostati anonimni. Čeprav podjetja za najem avtomobilov pri proizvajalcih običajno zahtevajo velike popuste, pri Bloombergu menijo, da znesek kaže, da bo Hertz za vozila odštel znesek blizu tržne cene.

Avtomobili bodo dobavljeni v prihodnjih 14 mesecih, Tesline limuzine Model 3 pa bodo na voljo za najem na lokacijah Hertza v ZDA in delih Evrope. Stranke bodo imele dostop do Tesline mreže polnilnic, Hertz pa gradi tudi lastno infrastrukturo za polnjenje.

Načrt elektrifikacije voznega parka, ki bo sčasoma zajel celoten vozni park družbe, ki obsega več kot pol milijona avtomobilov in tovornjakov, je prvi velik korak družbe, odkar se je junija izkopala iz bankrota, posel pa naj bi nakazoval resno zavezo novih lastnikov, da nameravajo narekovati trende v branži.

Objava posla je pozitivno vplivala na vrednost delnice Tesle.

Medtem je Teslin Model 3 septembra postal najbolje prodajan avtomobil v Evropi, kar je prvič, da se je baterijsko električno vozilo zavihtelo na prvo mesto mesečnih prodajnih lestvic v regiji.

Tesla je v tem mesecu prodala 24.600 avtomobilov Model 3, kar je predstavljalo 2,6-odstotni tržni delež, s tem pa je podjetje preseglo uveljavljene modele motorjev z notranjim izgorevanjem, kot sta Renaultov Clio ali Volkswagnov Golf, kažejo podatki, ki jih je zbralo podjetje Jato Dynamics.

Teslin vzpon na prvo mesto je sicer sovpadel z upadom prodaje vozil številnih tradicionalnih tekmecev družbe, ki imajo težave z dobavljanjem vozil in se ob dolgotrajnem svetovnem pomanjkanju čipov odločajo tudi za ustavljanje proizvodnje. Tesla te težave nekoliko blaži tudi s spremembami programske opreme.