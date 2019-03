Test letnih pnevmatik: za osebna vozila le dva modela z oceno dobro

AMZS je opravil test letnih pnevmatik, znova za osebna vozila, prvič pa tudi za dostavnike. Kot pravijo, vozniki izbiramo pnevmatike po svojih merilih. Nekateri gledajo predvsem na ceno, drugi na lastnosti na mokrem cestišču, tretjim morda največ pomeni manjša obraba. Pri pnevmatikah dimenzij 185/65 R15 sta štiri zvezdice prejela le Bridgestoneov in Vredesteinov model.

Pod drobnogled so vzeli pnevmatike za osebne avtomobile dimenzije 185/65 R15 in pnevmatike za lahke dostavnike v dimenziji 215/65 R16 C. Testi za osebne avtomobile imajo že dolgo tradicijo, pnevmatike za dostavnike pa smo tokrat preskusili prvič. Vse pnevmatike so preizkusili po enakih in uveljavljenih merilih. Ocenili so vozne lastnosti, varnost in zaviranje na suhem cestišču ter zaviranje, vzdolžno in prečno splavanje, vodljivost ter bočno vodljivost na mokri cesti. Kot vedno so testirali tudi glasnost, tako v potniški kabini kot zunaj, izmerili porabo goriva in na laboratorijskih valjih ter z vožnjo v konvoju tudi obrabo pnevmatik, povzemajo teste na AMZS. Pnevmatike za osebna vozila: dva modela dobra, ostalih 14 zadovoljivih Med 16 modeli sta le dva dobila štiri zvezdice, kar pomeni splošno oceno "dobro” oziroma "zelo priporočljivo". Ostalih 14 je prejelo tri zvezdice, kar je "zadovoljivo" oziroma "priporočljivo". Nobena pnevmatika dobila ocene "pomanjkljivo" oziroma "slabo", kar pomeni, da nobena pri posameznem merilu ni močno razočarala.

Test letnih pnevmatik za osebna vozila. (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

​​​​​​​Čeprav so nekateri kritični, da se na testih preveč osredotočajo na pnevmatike manjših dimenzij, preizkuševalci odgovarjajo, da so pnevmatike dimenzije 185/65 R15 med najbolj uporabljanimi v Evropi. Pri nas z njimi opremljajo oba najbolje prodajana avtomobila, renault clio in VW polo.

Najboljšo skupno oceno si je prislužila Bridgestonova pnevmatika turanza T005, ki se je odrezala najbolje tako na suhi kot na mokri cesti, nekoliko slabše pa pri merjenju glasnosti. Dobre rezultate iz prejšnjih testov je potrdila Vredesteinova pnevmatika sportrac 5, ki je prednjačila z majhno obrabo. Izmed ostalih, ki so prejele oceno zadovoljivo, so sedmim pnevmatikam oceno znižale različne manjše pomanjkljivosti. Michelinov model je boljšo oceno zapravil s slabšim zaviranjem na suhem in toplem asfaltu. Pnevmatike Goodyear, Firestone, Kumho, Maxxis in Toyo so pokazale slabosti na mokri cesti, še slabše pa so se v tem elementu odrezale Falknova, Semperitova, Gitijeva, Petlasova, Hankookova in Pirellijeva pnevmatika. Continentalova pnevmatika je dobila slabšo oceno predvsem zaradi obrabe, ki je na meji sprejemljivega, za njo pa se je v tem pogledu uvrstila le Linglongova pnevmatika, s katero so prevozili le 25.000 kilometrov, kar je kar 30.000 kilometrov manj kot z najboljšo pnevmatiko v segmentu obrabe iz Michelina. Obraba je tako največja pomanjklivost kitajskega proizvajalca Linglong, ki se skuša vse bolj uveljaviti v Evropi, predvsem z agresivnim oglaševanjem in pokroviteljstvom v športu.

Rezultati testov letnih pnevmatik za osebna vozila dimenzij 185/65 R15 FOTO: AMZS

Prvič so v test vključili tudi turškega izdelovalca Petlas, ki je prisoten tudi na slovenskem trgu. S povprečnimi lastnostmi na mokrem in suhem ter solidnimi rezultati pri porabi goriva in obrabi so se uvrstili med slabše, a vendar končali pred nekaterimi bolj zvenečimi znamkami. Pnevmatike za dostavnike: le pet priporočljivih, več kot polovico jih odsvetujejo

Zakaj so se lotili testa "tovornih" pnevmatik, s katerimi praviloma vozniki osebnih vozil nimajo opravka? Z njimi so lahko opremljeni potniški dostavniki, pa tudi avtodomi in potniški kombiji za komercialni prevoz. Tudi, ker je dostavnikov na cestah veliko in ne vozijo počasneje kot osebna vozila. In tretjič, lastniki kombijev lahko izbirajo med "tovornimi" pnevmatikami in "osebnimi" z večjo nosilnostjo.

Rezultati testov pnevmatik za dostavna vozila so precej zaskrbljujoči. Kar devet od 16 preizkušenih modelov je dobilo le eno zvezdico oziroma oceno ni priporočljivo. Tudi ostale niso blestele, saj sta dve končali teste kot priporočljivi z omejitvami, pet pa jih je dobilo tri zvezdice, kar pomeni oceno priporočljivo. Skupna značilnost in glavna pomanjkljivost oziroma kar ahilova peta "tovornih" pnevmatik so slabosti na mokri cesti, so zapisali pri AMZS. Kar 15 pnevmatik je zaradi tega prejelo nižjo oceno, tudi tistih pet, ki so jih označili za priporočljive.

Rezultati testov letnih pnevmatik za dostavnike dimenzij 215/65 R16 C FOTO: AMZS

Slabe lastnosti na mokrem v korelaciji z majhno obrabo Najbolje se je sicer obnesla pnevmatika Apollo, ki se je skupaj z Goodyearovo, ki je končala na drugem mestu, najbolje odrezala na mokri podlagi. Drugouvrščena je Apollovo sicer močno premagala v segmentu porabe, saj so z njo prevozili kar dvakrat več.

Test letnih pnevmatik za dostavnike. (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Pri obrabi "tovornih" pnevmatik se je daleč najbolje odrezala Savina pnevmatika, ki je dosegla rekorden rezultat v testih AMZS, 81.000 kilometrov, na drugi strani pa je najslabša, Fulda, dosegla več kot pol manj. Tudi povprečje vseh testiranih modelo je zelo visoko, 49.000 kilometrov. Za primerjavo: s pnevmatikami za osebna vozila v povprečju prevozimo od 30.000 do 35.000 kilometrov, s tistimi za cestne terence pa 40.000 kilometrov.