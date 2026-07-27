Težave na Hrvaškem: polne plaže, prazne blagajne gostincev?

Največ gostov trenutno prihaja iz Nemčije, sledijo domači gostje, Slovenci, Poljaki, Avstrijci, Čehi in Madžari. Da zanimanje za Hrvaško ostaja veliko, kažejo tudi podatki za prvih pet mesecev letošnjega leta. Od januarja do konca maja je država zabeležila 4,5 milijona prihodov turistov in več kot 14 milijonov prenočitev, kar je pet odstotkov več prihodov in sedem odstotkov več prenočitev kot v enakem obdobju lani. Največ prenočitev je bilo ustvarjenih v Istri, kjer so jih našteli 4,1 milijona, sledita Splitsko-dalmatinska županija z 2,2 milijona in Kvarner z 2,1 milijona prenočitev. Med posameznimi destinacijami so bili najbolj obiskani Dubrovnik, Zagreb, Rovinj, Split, Poreč in Zadar.

Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina je ob objavi podatkov poudaril, da rast v predsezoni potrjuje uspešnost ukrepov za razvoj celoletnega turizma. Ob tem pa je opozoril, da so razmere na ključnih trgih letos nekoliko drugačne. "Dosedanje raziskave in gibanja na ključnih emitivnih trgih kažejo, da je povpraševanje nekoliko bolj zadržano kot v preteklih letih. Zato je pomembno nadaljevati odgovorno in konkurenčno cenovno politiko," je dejal. Po njegovih besedah mora Hrvaška svoj položaj utrditi predvsem z dobro ponudbo in ugodnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Podobno meni tudi direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić, ki poudarja, da je Hrvaška kljub zahtevnim razmeram na svetovnem turističnem trgu še vedno zelo konkurenčna destinacija. "Po zadnjih evropskih raziskavah ostaja povpraševanje po potovanjih v Sredozemlje zelo veliko. Med ključnimi razlogi za izbiro destinacije so varnost, kakovost ponudbe, dobro razmerje med ceno in kakovostjo ter bližina," je povedal.

Kava ob morju za marsikoga očitno postaja predraga. FOTO: Adobe Stock

Gostinci: Turistov je veliko, porabijo pa manj